Los trucos de expertos para cuidar el cabello: ¿sirve ducharse todos los días?

Cuándo hablamos de cuidado personal , uno de los temas siempre es el cuidado del cabello. Decenas de personas comparten un supuesto truco para identificar el tratamiento más adecuado. Consiste en arrancar un cabello y colocarlo en un vaso con agua. Según explican, el comportamiento del mismo revelaría sus necesidades.

Pero los expertos consultados consideran este método poco fiable. También circulan en redes otras recomendaciones, como el uso de prechampú o masajeadores de ducha. Tres especialistas aclaran qué prácticas son útiles y qué hábitos aconsejan para mantener un cabello sano.

“El cuidado de pelo es muy simple y es la razón por lo que mucha gente lo hace mal, al complicarse la vida”, explica Oscar Muñoz, dermatólogo de la Clínica capilDERM y autor del libro Que no te tomen el pelo. Claudia Bernárdez, CEO y directora de la unidad de tricología y trasplante capilar de la Clínica ABderma Madrid, resume en tres pasos lo mínimo que hay que hacer para cuidar el cabello: “Limpieza suave, hidratación ligera y protección”.

¿Cada cuánto lavarse el pelo?

“La frecuencia depende del cuero cabelludo, no del tipo de pelo”, afirma Bernárdez. La experta aconseja que siempre esté limpio y no espaciar demasiado los lavados. En la mayoría de casos, “lo correcto es lavarlo cada dos o tres días como mucho para evitar que se deposite grasa, pero también contaminación u otras sustancias”.

Tips Estos son los trucos de expertos para cuidar el cabello. Web

En cabellos lisos y grasos, Díez indica que puede ser necesario un lavado diario, mientras que en cabellos rizados, gruesos o más secos, puede bastar con dos o tres lavados por semana. Y destierra un mito: “Lavar el cabello a diario no produce alopecia ni pérdida de densidad capilar”.

Díez también explica que utilizar mascarillas y otros productos antes del lavado es una práctica habitual para aportar una hidratación extra, especialmente en cabellos secos, con tendencia al frizz, quebradizos o apagados. “Puede ser útil en cabellos gruesos y muy secos, pero si se utiliza de forma incorrecta, puede dejar residuos y agravar afecciones como la dermatitis seborreica”, advierte Bernárdez.

¿Cómo cuidar el cabello después de la ducha?

El cabello es más frágil cuando está mojado, por lo que Díez recomienda usar un peine de dientes anchos en lugar de un cepillo para desenredarlo. Según el experto, en cabellos gruesos y rizados o muy rizados, lo ideal es peinarlo cuando está ligeramente húmedo. En cambio, en cabellos lisos u ondulados, sugiere esperar a que esté seco antes de peinar. “Cepillar en exceso no va a mejorar la calidad estética del cabello”, destaca.

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¿Cuáles son los errores más comunes al cuidar el pelo?

Bernárdez señala que algunos errores comunes son lavar poco el cuero cabelludo, usar productos inadecuados y aplicarlos incorrectamente. Por ejemplo, “en un pelo seco aplicar aceite solo en los días de lavado”. Díez destaca que otro error frecuente es no acudir al dermatólogo ante una caída prolongada del cabello, adelgazamiento capilar, pérdida de densidad, tumores, lesiones o irritaciones persistentes en el cuero cabelludo.

Otro error es “mantener productos fijadores como lacas o ceras sin retirarlos correctamente”. Además, Díez destaca que los champús contra la caída del pelo tienen baja o nula evidencia y que cortar el pelo no influye en su densidad ni crecimiento. También advierte sobre peinados tirantes, trenzas fuertes, extensiones pesadas, rastas exageradas y pelucas mal adaptadas, que pueden dañar la fibra capilar o incluso causar alopecia por tracción.