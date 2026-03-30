La freidora de aire , la limpieza , el antiadherente y el mantenimiento se volvieron temas clave en miles de cocinas. Y no es casual: a medida que este electrodoméstico ganó lugar en el hogar , también crecieron los errores al limpiarlo. Uno de los más repetidos, según especialistas, es tratar sus piezas como si todas soportaran el mismo nivel de roce.

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David Miloshev , técnico en electrodomésticos y electricista matriculado de Fantastic Services , desaconseja una práctica que mucha gente da por normal: castigar seguido las piezas con lavados agresivos.

El experto explica que el revestimiento antiadherente suele durar más cuando las partes se lavan a mano con regularidad. En ese mismo marco, recomienda limpiar el exterior con un paño húmedo después de cada uso, siempre con el aparato desenchufado y ya frío.

No es un detalle menor. La misma guía advierte que usar esponjas abrasivas o fibras metálicas puede dañar el recubrimiento de la canasta y de la placa interior. Además, la acumulación de grasa y restos de comida favorece mal olor, humo y una peor experiencia en la siguiente cocción.

David Miloshev, técnico en electrodomésticos Limpia el exterior con un paño húmedo después de cada uso, una vez que el aparato se haya enfriado (2)

Acá aparece el matiz importante. La recomendación de Miloshev va en una dirección prudente, pero la verificación con fabricantes muestra que no todas las freidoras de aire son iguales.

Philips indica en su soporte oficial que, en varios modelos, la panera y la canasta pueden lavarse con agua caliente, detergente y esponja suave, y que en algunos casos incluso son aptas para lavavajillas. Ninja también señala en varios modelos recientes que la canasta y la placa crisp pueden ir al lavavajillas, aunque otras líneas o piezas específicas son solo de lavado a mano.

Ni en 160° ni en 200° a qué temperatura conviene usar la freidora de aire para gastar menos electricidad (1)

Por eso, la mejor regla no es copiar lo que hace todo el mundo, sino mirar el manual de tu equipo. En modelos más viejos de Philips, por ejemplo, la propia documentación advertía que el lavavajillas podía afectar el recubrimiento. En otros más nuevos, la marca ya lo permite.

Cómo conviene limpiarla para que dure más

La lógica que más se repite entre expertos y fabricantes es bastante clara: dejar que el aparato se enfríe, desenchufarlo, limpiar el exterior con un paño húmedo y lavar las piezas removibles con productos suaves.

Para la parte interna y el elemento calefactor, tanto la guía de Homes & Gardens como Philips recomiendan evitar herramientas duras y usar esponjas o cepillos blandos.