30 de marzo de 2026 - 10:14

David Miloshev, técnico en electrodomésticos: "Limpia el exterior con un paño húmedo después de cada uso, una vez que el aparato se haya enfriado"

Un especialista en electrodomésticos advirtió sobre un hábito muy común al limpiar la freidora de aire. Qué conviene hacer para que dure más.

David Miloshev, técnico en electrodomésticos Limpia el exterior con un paño húmedo después de cada uso, una vez que el aparato se haya enfriado (1)
Por Andrés Aguilera

La freidora de aire, la limpieza, el antiadherente y el mantenimiento se volvieron temas clave en miles de cocinas. Y no es casual: a medida que este electrodoméstico ganó lugar en el hogar, también crecieron los errores al limpiarlo. Uno de los más repetidos, según especialistas, es tratar sus piezas como si todas soportaran el mismo nivel de roce.

Leé además

los envases de shampoo no se tiran: 3 ideas simples para reutilizarlos en casa

Los envases de shampoo no se tiran: 3 ideas simples para reutilizarlos en casa

Por Ignacio Alvarado
Estos elementos olvidados en casa, pueden transformarse con pocos materiales y algo de creatividad.

Los lentes viejos sin uso no los tires, tenés un tesoro en casa: las 2 ideas que le dan valor

Por Lucas Vasquez

El experto explica que el revestimiento antiadherente suele durar más cuando las partes se lavan a mano con regularidad. En ese mismo marco, recomienda limpiar el exterior con un paño húmedo después de cada uso, siempre con el aparato desenchufado y ya frío.

El lavavajillas no siempre es el villano, pero tampoco es un “sí” automático

Acá aparece el matiz importante. La recomendación de Miloshev va en una dirección prudente, pero la verificación con fabricantes muestra que no todas las freidoras de aire son iguales.

Philips indica en su soporte oficial que, en varios modelos, la panera y la canasta pueden lavarse con agua caliente, detergente y esponja suave, y que en algunos casos incluso son aptas para lavavajillas. Ninja también señala en varios modelos recientes que la canasta y la placa crisp pueden ir al lavavajillas, aunque otras líneas o piezas específicas son solo de lavado a mano.

Ni en 160° ni en 200° a qué temperatura conviene usar la freidora de aire para gastar menos electricidad (1)

Por eso, la mejor regla no es copiar lo que hace todo el mundo, sino mirar el manual de tu equipo. En modelos más viejos de Philips, por ejemplo, la propia documentación advertía que el lavavajillas podía afectar el recubrimiento. En otros más nuevos, la marca ya lo permite.

Cómo conviene limpiarla para que dure más

La lógica que más se repite entre expertos y fabricantes es bastante clara: dejar que el aparato se enfríe, desenchufarlo, limpiar el exterior con un paño húmedo y lavar las piezas removibles con productos suaves.

Para la parte interna y el elemento calefactor, tanto la guía de Homes & Gardens como Philips recomiendan evitar herramientas duras y usar esponjas o cepillos blandos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Por qué nunca deberías apoyar el microondas sobre la mesada si buscás una cocina funcional.

El microondas en la mesada no va más: el error de diseño que arruina la comodidad de tu cocina según expertos

la psicologia analiza como los colores, la imagen personal y la percepcion influyen en generar una buena primera impresion.

La psicología analiza cómo los colores, la imagen personal y la percepción influyen en generar una buena primera impresión.

Lamentablemente, este fenómeno no podrá ser visto en Latinoamérica.

Se acerca el eclipse solar total de 2026 que oscurecerá varios países: ¿se verá en Argentina?

¿Guardas medias viejas y sin par? Te compartimo 3 idea de reciclaje para darles una nueva vida.

Las medias sin par o viejas no las tires, tenés un tesoro en casa: 3 formas de reutilizarlas para ahorrar