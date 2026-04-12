12 de abril de 2026 - 16:12

Algunos son peligrosos: los 7 errores que deben evitarse en la freidora de aire

Aunque parece un electrodoméstico simple, usar mal la freidora de aire provoca errores en comidas y genera riesgos e impactos en el consumo eléctrico.

El uso correcto ayuda a mantener bajo control el gasto eléctrico en el hogar.

El uso correcto ayuda a mantener bajo control el gasto eléctrico en el hogar.

Foto:

WEB
Los Andes | Redacción
Por Redacción

La freidora de aire se volvió indispensable en miles de cocinas por su practicidad y rapidez. Sin embargo, su funcionamiento no es tan intuitivo como parece y pequeños errores pueden afectar tanto la calidad de los alimentos como la seguridad en el hogar.

Leé además

si tenes frascos de perfume guardados, tenes un tesoro: el paso a paso para convertirlos en 2 objetos utiles

Si tenés frascos de perfume guardados, tenés un tesoro: el paso a paso para convertirlos en 2 objetos útiles

Por Andrés Aguilera
por que los cocineros recomiendan agregar vinagre al agua en las papas antes de freirlas

Por qué los cocineros recomiendan agregar vinagre al agua en las papas antes de freírlas

Por Andrés Aguilera

Lo que pocos advierten es que ciertos hábitos repetidos pueden provocar desde comidas mal cocidas hasta situaciones peligrosas. Conocer estos errores y entender cómo influye el consumo eléctrico puede marcar la diferencia al usar este aparato.

errores en la freidora de aire
Simples errores pueden afectar el uso a largo plazo y prolonga los tiempos de cocción.

Simples errores pueden afectar el uso a largo plazo y prolonga los tiempos de cocción.

Los 7 errores más comunes al usar la freidora de aire y por qué debes evitarlos

  • Uno de los fallos más habituales es llenar demasiado la cesta. Esto impide que el aire circule correctamente, lo que deriva en una cocción despareja y alimentos poco crujientes.
  • Otro error frecuente es colocar comida demasiado húmeda o con rebozados líquidos. En lugar de dorarse, estos alimentos terminan blandos, ya que el agua interfiere con el proceso de cocción.
  • También es común usar papel de horno sin cuidado. Si se coloca sin peso encima, puede levantarse y entrar en contacto con las resistencias, generando un riesgo.
  • El papel de aluminio es otro elemento problemático. Además de afectar la circulación del aire, puede liberar partículas si se utiliza con alimentos ácidos o salados.
  • Cocinar en exceso alimentos ricos en almidón es otro error. Llevarlos a un dorado excesivo puede generar sustancias no deseadas, por lo que se recomienda un color dorado suave.
  • La falta de limpieza es un problema clave. La acumulación de grasa y restos de comida no solo afecta el sabor, sino que puede producir humo y deteriorar el aparato.
  • Por último, no controlar la cocción interna de carnes puede ser riesgoso. Alcanzar al menos 70 grados Celsius durante dos minutos es fundamental para garantizar que sean seguras para el consumo.
errores en la freidora de aire
Su eficiencia puede verse afectada por el exceso de alimentos.

Su eficiencia puede verse afectada por el exceso de alimentos.

Cuánto consume una freidora de aire y por qué puede impactar en la factura

Además de su uso correcto, otro aspecto que genera dudas es el consumo eléctrico. Las freidoras de aire suelen tener una potencia que varía entre 1000W y 2000W, dependiendo del modelo y su capacidad.

  • En términos prácticos, esto significa que usarla durante una hora puede consumir entre 1 kWh y 2 kWh. Sin embargo, como los tiempos de cocción suelen ser más cortos, el gasto diario suele ser menor.
  • En Argentina, el costo depende de la tarifa eléctrica de cada región, pero el consumo de una freidora de aire es comparable al de otros electrodomésticos de cocina, como un horno eléctrico pequeño. Aun así, suele ser más eficiente que un horno tradicional, ya que cocina más rápido y concentra mejor el calor.
errores en la freidora de aire

La freidora de aire es una herramienta práctica y eficiente, pero requiere ciertos cuidados para aprovecharla al máximo. Evitar errores comunes y conocer su impacto en el consumo eléctrico permite cocinar mejor, de forma más segura y sin sorpresas en la factura de luz.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Las fundas aportan un estilo decorativo único en casa.

La funda vieja del celular no la tires, tenés un tesoro en casa: las 2 ideas útiles que le dan valor

Por Lucas Vasquez
El diputado nacional Esteban Paulón y su remera con la frase de Adorni.

El peor clima en su mejor momento

Presidente Javier Milei.

Economía que apuesta a la paciencia de la gente

La mesa política se reúne para apoyar a Manuel Adorni en su momento más crítico.

Un gobierno paralizado por sus propias falencias