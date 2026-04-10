Por qué los cocineros recomiendan agregar vinagre al agua en las papas antes de freírlas

Hacer papas fritas crocantes no depende solo del aceite o del corte. Hay un paso previo que muchos cocineros usan para mejorar el resultado: hervirlas unos minutos en agua con un poco de vinagre antes de freírlas. No se trata de una moda, sino de una técnica que apunta a cuidar la estructura de la papa durante la cocción.
La explicación está en la pectina, una sustancia que ayuda a mantener unidas las células del vegetal. Al acidular el agua, el vinagre hace que esa pectina se degrade más lentamente, por lo que la papa puede cocinarse sin romperse tan fácil.
En pruebas culinarias también se observó que este paso ayuda a lograr una superficie más crocante y a evitar que las papas se doren demasiado rápido por exceso de azúcares en la superficie.
Qué logra el vinagre y por qué no arruina el sabor
Usado en poca cantidad, el vinagre no deja gusto invasivo. Su función principal no es condimentar, sino modificar el medio de cocción.
Gracias a eso, las papas quedan más firmes después del hervor, resisten mejor el paso al aceite y conservan mejor su forma, algo clave si querés bastones prolijos y crocantes.
Además, ese hervor corto en agua también ayuda a preparar la superficie de la papa para una fritura más efectiva. El exterior se vuelve ideal para formar esa capa dorada que después cruje al morderla, mientras el interior puede quedar más tierno.
Cómo aplicar estos trucos en casa sin complicarte
No hace falta una receta rara ni una olla especial. Con una cantidad chica de vinagre blanco común alcanza para notar diferencia. Lo importante es no pasarse de cocción en el hervor previo y secar bien las papas antes de freírlas.
Ingredientes
- 4 papas grandes
- 1 litro de agua
- 1 cucharada de vinagre blanco
- Sal
- Aceite para freír
Paso a paso para hacer papas fritas más crocantes
- Pelar las papas y cortarlas en bastones del tamaño que más te guste.
- Colocar el agua en una olla y agregar la cucharada de vinagre.
- Llevar a hervor y sumar las papas cuando el agua ya esté caliente.
- Cocinar entre 8 y 10 minutos, hasta que estén apenas tiernas pero sin romperse.
- Retirar con cuidado y apoyar sobre un repasador limpio o papel de cocina.
- Secar muy bien la superficie para evitar salpicaduras y mejorar el dorado.
- Calentar el aceite y freír las papas hasta que queden doradas y crocantes.
- Escurrir sobre papel absorbente y salar enseguida.