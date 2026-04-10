Por qué los cocineros recomiendan agregar vinagre al agua en las papas antes de freírlas

Ese pequeño truco de cocina ayuda a que no se desarmen, mejora la textura y favorece un dorado más parejo al momento de llevarlas al aceite.

Hacer papas fritas crocantes no depende solo del aceite o del corte. Hay un paso previo que muchos cocineros usan para mejorar el resultado: hervirlas unos minutos en agua con un poco de vinagre antes de freírlas. No se trata de una moda, sino de una técnica que apunta a cuidar la estructura de la papa durante la cocción.

La explicación está en la pectina, una sustancia que ayuda a mantener unidas las células del vegetal. Al acidular el agua, el vinagre hace que esa pectina se degrade más lentamente, por lo que la papa puede cocinarse sin romperse tan fácil.

En pruebas culinarias también se observó que este paso ayuda a lograr una superficie más crocante y a evitar que las papas se doren demasiado rápido por exceso de azúcares en la superficie.

Qué logra el vinagre y por qué no arruina el sabor Usado en poca cantidad, el vinagre no deja gusto invasivo. Su función principal no es condimentar, sino modificar el medio de cocción.

Gracias a eso, las papas quedan más firmes después del hervor, resisten mejor el paso al aceite y conservan mejor su forma, algo clave si querés bastones prolijos y crocantes.