España busca voluntarios para vivir gratis y ofrece trabajo asegurado

Arenillas es una localidad de la provincia de Soria con apenas 40 habitantes . Como tantos pueblos del interior de España , lleva años mirando cómo la gente se va y los niños dejan de nacer. Pero a diferencia de muchos, decidió hacer algo concreto: salir a buscar a quienes quieran quedarse.

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El Ayuntamiento lanzó un llamamiento público dirigido especialmente a familias, con una propuesta que combina vivienda gratuita, trabajo asegurado y la posibilidad de construir una vida diferente en un entorno de naturaleza privilegiada entre las sierras de Castilla y León.

No es una campaña de marketing ni un experimento social: es una necesidad real que las autoridades locales decidieron enfrentar de frente.

La propuesta tiene tres pilares concretos. El primero es la vivienda municipal completamente equipada y sin costo de alquiler (solo los gastos propios del uso cotidiano) fruto de un proceso de rehabilitación que el municipio viene sosteniendo desde hace años, con siete casas ya recuperadas.

El segundo es un contrato de trabajo fijo como albañil para el mantenimiento y la rehabilitación de edificios municipales, lo que garantiza ingresos estables desde el primer día. No se requiere experiencia calificada de alto nivel, pero sí disposición y compromiso con el trabajo en el territorio.

El tercer elemento, no obligatorio pero muy valorado, es la gestión del bar o centro social del pueblo. Ese espacio funciona como punto de encuentro vecinal, sede de celebraciones y actividades culturales, y su sostenimiento es clave para mantener viva la comunidad. Quien se haga cargo lo haría como complemento al salario de albañil.

Familias con hijos, la prioridad

Arenillas no busca turistas ni nómadas digitales de paso. Busca gente que eche raíces. Por eso el perfil ideal es el de una familia con hijos en edad escolar: su presencia garantiza no solo la continuidad del pueblo sino también la viabilidad de los servicios educativos de la comarca.

Para quienes lleguen con chicos, el municipio aclara que el transporte escolar al colegio comarcal de Berlanga de Duero (a 20 kilómetros) será gratuito, cubierto por la Junta de Castilla y León.

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Y para quienes puedan combinar el trabajo presencial con el teletrabajo, el pueblo destaca que cuenta con conexión a internet, un detalle que hoy puede definir una decisión de este tipo.

Quienes estén interesados deben contactar al Ayuntamiento de Arenillas a [email protected], con una solicitud que detalle la situación familiar, las motivaciones y la experiencia laboral relevante.

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¿Pueden postularse familias argentinas?

La respuesta corta es sí, pero con un paso previo indispensable: regularizar la situación migratoria antes de viajar. Y aquí es donde el contrato de trabajo que ofrece Arenillas se vuelve, paradójicamente, la mejor herramienta.

La visa de trabajo por cuenta ajena se tramita desde Argentina una vez conseguido el empleo, y requiere el contrato laboral del empleador, que debe estar autorizado por la Delegación o Subdelegación del Gobierno de la provincia española correspondiente.

En este caso, el empleador sería el propio Ayuntamiento de Arenillas, que tendría que gestionar esa habilitación. No es un trámite imposible, pero exige coordinación con el municipio desde el primer contacto.

Para familias donde uno de los adultos trabaja de forma remota, existe además la opción de la visa de nómada digital, que permite vivir legalmente en España, incluir a la familia en la solicitud, acceder a salud pública y acumular tiempo hacia la residencia permanente. Ambas vías pueden combinarse.