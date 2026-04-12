La funda vieja del celular no la tires, tenés un tesoro en casa: las 2 ideas útiles que le dan valor

Reciclaje. Las fundas usadas del celular pueden convertirse en objetos valiosos para casa con un simple cambio. Dos ideas logran resultados interesantes.

Las fundas de los celulares suelen acumularse con el paso del tiempo: se desgastan, cambian de diseño o simplemente quedan olvidadas en un cajón. Sin embargo, lejos de ser un objeto inútil, pueden transformarse en soluciones prácticas para dos funciones distintas de casa con un poco de creatividad.

Este tipo de reciclaje intenta ahorrar en espacios útiles del hogar, creando objetos funcionales sin gastar dinero. Desde elementos para el baño hasta organizadores personalizados, las fundas viejas pueden tener una segunda vida con resultados sorprendentes.

reciclaje de fundas de celular Las dos versiones son originales y económicas. WEB Cómo transformar una funda vieja en una jabonera práctica y resistente Una de las ideas más simples y útiles es convertir una funda de silicona o goma en una jabonera. Gracias a su material flexible, impermeable y antideslizante, resulta ideal para mantener el jabón seco y evitar que se deshaga con el agua.

Materiales necesarios Funda vieja de silicona o goma.

vieja de silicona o goma. Tijeras, cúter o taladro pequeño.

cúter o taladro pequeño. Agua tibia y jabón. Paso a paso Como primer paso tendrás que limpiar bien la funda. Lavá con agua tibia y jabón para eliminar cualquier resto de suciedad o grasa acumulada. Luego, realizá entre 4 y 6 pequeños agujeros en la parte inferior. Esto permitirá que el agua drene correctamente y evitará que el jabón quede en contacto constante con la humedad. Una vez lista, solo deberás colocarla en el borde del lavamanos, la ducha o la bañera. Su textura evita que se deslice, lo que la hace muy práctica para el uso diario. Este método permite mantener el jabón seco por más tiempo, lo que prolonga su duración. Además, la silicona es fácil de limpiar e incluso puede colocarse en el lavavajillas. Al ser impermeable, evita la acumulación de agua y residuos.

reciclaje de fundas de celular El reciclaje DIY permite reutilizar fundas viejas del celular de forma práctica y creativa. IA Gemini Por qué las fundas pueden reutilizarse como etiquetas para cajones Otra forma original de reutilizar fundas viejas es convertirlas en etiquetas para cajones. Este método no solo ayuda a organizar espacios, sino que también aporta un toque estético personalizado.

Materiales necesarios Fundas rígidas de celular.

rígidas de celular. Alcohol isopropílico.

isopropílico. Pegatinas, vinilos o rotuladores.

vinilos o rotuladores. Papel o fotos (opcional).

o fotos (opcional). Cinta adhesiva doble cara, velcro o pegamento caliente. Paso a paso Primero, limpiá la funda con alcohol isopropílico para eliminar restos de grasa y así asegurar una mejor adhesión de los materiales. Luego, llega el momento de personalizarla. Podés utilizar vinilos, pegatinas o letras adhesivas para identificar el contenido del cajón. También es posible pintar el interior con acrílicos o rotuladores para lograr un acabado más duradero. Otra opción es insertar una etiqueta de papel o una imagen dentro de la funda, lo que permite cambiar el diseño fácilmente cuando sea necesario. Para fijarla, podés usar cinta adhesiva de doble cara o velcro. También existe la opción de colocarla como etiqueta colgante en el tirador del cajón o adherirla de forma permanente con resina epoxi. Estas etiquetas son resistentes, reutilizables y fáciles de modificar. Además, permiten mantener el orden en muebles y espacios de guardado sin necesidad de comprar organizadores. reciclaje de fundas de celular IA Gemini Las fundas viejas de celular pueden convertirse en objetos útiles con muy poco esfuerzo. Con ideas simples como una jabonera o etiquetas para cajones, es posible darles una nueva vida, ahorrar dinero y sumar funcionalidad al hogar de forma creativa.