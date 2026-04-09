9 de abril de 2026 - 08:50

Ni negro ni gris: el color elegante que será tendencia en el otoño 2026

El otoño 2026 trae un cambio en la moda: un tono sofisticado se impone sobre el negro y el gris.

Estilo
Por Ignacio Alvarado

Leé además

el beige clasico esta pasando de moda: el color que es tendencia en el otono 2026

El beige clásico está pasando de moda: el color que es tendencia en el otoño 2026
El tender de moda ahorra electricidad frente a alternativas como los secarropas y otros aparatos.

Adiós al tender de interior: el aparato de moda que seca la ropa rápido y consume muy poca energía

El gran protagonista será el marrón chocolate, un color profundo que aporta calidez sin perder elegancia. Este tono se presenta como una opción ideal para quienes buscan variar sus looks sin alejarse de una estética sobria. Su versatilidad permite utilizarlo en distintos estilos, desde outfits formales hasta combinaciones más relajadas.

image

El color que marcará el otoño 2026

El marrón chocolate se posiciona como uno de los colores más destacados de la temporada. Puede verse en tapados largos, pantalones sastreros, sweaters tejidos y accesorios. Su principal ventaja es que combina con una amplia variedad de tonos, lo que facilita su incorporación al guardarropa.

Especialistas en moda señalan que este color transmite elegancia y modernidad al mismo tiempo. A diferencia del negro o el gris, el marrón chocolate aporta mayor profundidad visual, logrando looks sofisticados sin resultar demasiado clásicos.

image

Por qué el negro y el gris dejan de ser protagonistas

El negro y el gris continúan siendo opciones válidas, pero las nuevas tendencias buscan ampliar la paleta de colores para generar combinaciones más interesantes. El auge de prendas minimalistas hace que el color tenga un rol clave en la construcción del estilo personal.

El marrón chocolate aparece como una alternativa que conserva la sobriedad característica del otoño, pero introduce un matiz diferente que aporta personalidad. Esto explica por qué cada vez más marcas lo incorporan en sus colecciones para el otoño 2026.

Cómo combinar el color tendencia

Una de las ventajas del marrón chocolate es su facilidad para combinar con tonos neutros como beige, blanco o negro. También puede utilizarse en looks monocromáticos para lograr un efecto elegante y moderno.

El otoño 2026 confirma que la moda apuesta por colores sofisticados que aporten versatilidad. El reemplazo del negro y el gris demuestra que los clásicos también pueden reinventarse sin perder su esencia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La moda ya no se basa en lo visual, sino en cómo se siente cada paso.

Las zapatillas con cordones ya no están de moda: el estilo europeo otoño-invierno 2026 es elegante y lavable

ni holgados, ni rectos, ni rotos: los jeans ajustados que juramos que nunca volveriamos a usar estan de vuelta a la moda

Ni holgados, ni rectos, ni rotos: los jeans ajustados que juramos que nunca volveríamos a usar están de vuelta a la moda

el fin de los collares y panuelos: este es el accesorio para el cuello que sera tendencia en el otono 2026

El fin de los collares y pañuelos: este es el accesorio para el cuello que será tendencia en el otoño 2026

ni zapatillas ni botas: este es el calzado que es tendencia este otono-invierno 2026

Ni zapatillas ni botas: este es el calzado que es tendencia este otoño-invierno 2026