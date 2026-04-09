Ni negro ni gris: el color elegante que será tendencia en el otoño 2026

La moda evoluciona cada temporada y redefine los tonos que dominan el guardarropa . Durante años, el negro y el gris fueron sinónimo de elegancia y practicidad en los meses más fríos. Sin embargo, el otoño 2026 propone una alternativa que mantiene la sofisticación clásica, pero con una impronta renovada que ya aparece en las principales tendencias internacionales.

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El gran protagonista será el marrón chocolate , un color profundo que aporta calidez sin perder elegancia. Este tono se presenta como una opción ideal para quienes buscan variar sus looks sin alejarse de una estética sobria. Su versatilidad permite utilizarlo en distintos estilos, desde outfits formales hasta combinaciones más relajadas.

El marrón chocolate se posiciona como uno de los colores más destacados de la temporada. Puede verse en tapados largos, pantalones sastreros, sweaters tejidos y accesorios. Su principal ventaja es que combina con una amplia variedad de tonos, lo que facilita su incorporación al guardarropa.

Especialistas en moda señalan que este color transmite elegancia y modernidad al mismo tiempo. A diferencia del negro o el gris, el marrón chocolate aporta mayor profundidad visual, logrando looks sofisticados sin resultar demasiado clásicos.

El negro y el gris continúan siendo opciones válidas, pero las nuevas tendencias buscan ampliar la paleta de colores para generar combinaciones más interesantes. El auge de prendas minimalistas hace que el color tenga un rol clave en la construcción del estilo personal.

El marrón chocolate aparece como una alternativa que conserva la sobriedad característica del otoño, pero introduce un matiz diferente que aporta personalidad. Esto explica por qué cada vez más marcas lo incorporan en sus colecciones para el otoño 2026.

Cómo combinar el color tendencia

Una de las ventajas del marrón chocolate es su facilidad para combinar con tonos neutros como beige, blanco o negro. También puede utilizarse en looks monocromáticos para lograr un efecto elegante y moderno.

El otoño 2026 confirma que la moda apuesta por colores sofisticados que aporten versatilidad. El reemplazo del negro y el gris demuestra que los clásicos también pueden reinventarse sin perder su esencia.