Obras: adjudicaron por casi 39.000 millones de pesos la construcción de consultorios para el Hospital Notti

La unión transitoria de empresas (UTE) compuesta por Procon S.R.L., Tolcon S.A. y Sanco S.A., se quedó con la construcción del centro ambulatorio del Hospital Notti, en un proceso en el que hubo siete ofertas.
El nuevo centro ambulatorio del Hospital Notti tendrá más de 6.000 metros cuadrados. La UTE compuesta por Procon S.R.L., Tolcon S.A. y Sanco S.A. se quedó con la obra.
La unión transitoria de empresas (UTE) compuesta por Procon S.R.L., Tolcon S.A. y Sanco S.A., se quedó con la construcción del centro ambulatorio del Hospital Notti, en un proceso en el que hubo siete ofertas.
La inversión total será de $38.878.181.811,09 y la adjudicación a la UTE ganadora aparece publicada hoy en el Boletín Oficial de la provincia.
La obra es la primera etapa de un masterplan consiste en el traslado de toda la actividad ambulatoria a un nuevo edificio independiente del bloque de internación y emergencias.
El nuevo edificio, de más de 6.000 metros cuadrados, reorganizará consultorios y servicios, y será pionero en Argentina en incorporar aisladores sísmicos de base.
Al tener el área ambulatoria separada, esta obra optimizará la circulación de pacientes, reducirá los tiempos de espera y mejorará el entorno de recuperación para los niños internados en el edificio principal.
A pesar de que no era la oferta más barata, la UTE ganadora reunió otras condiciones para superar en la licitación a Criba SA, la UTE compuesta por Corporación del Sur y Laugero Construcciones, Santiago Monteverdi Construcciones Civiles, Riva SAICFA, la UTE Stornini-Construcciones San José y Oha Construcciones SRL.