Obras: adjudicaron por casi 39.000 millones de pesos la construcción de consultorios para el Hospital Notti

La unión transitoria de empresas (UTE) compuesta por Procon S.R.L., Tolcon S.A. y Sanco S.A. , se quedó con la construcción del centro ambulatorio del Hospital Notti , en un proceso en el que hubo siete ofertas.

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La inversión total será de $38.878.181.811,09 y la adjudicación a la UTE ganadora aparece publicada hoy en el Boletín Oficial de la provincia.

La obra es la primera etapa de un masterplan consiste en el traslado de toda la actividad ambulatoria a un nuevo edificio independiente del bloque de internación y emergencias .

El nuevo edificio, de más de 6.000 metros cuadrados , reorganizará consultorios y servicios, y será pionero en Argentina en incorporar aisladores sísmicos de base.

Al tener el área ambulatoria separada, esta obra optimizará la circulación de pacientes, reducirá los tiempos de espera y mejorará el entorno de recuperación para los niños internados en el edificio principal.

A pesar de que no era la oferta más barata, la UTE ganadora reunió otras condiciones para superar en la licitación a Criba SA, la UTE compuesta por Corporación del Sur y Laugero Construcciones, Santiago Monteverdi Construcciones Civiles, Riva SAICFA, la UTE Stornini-Construcciones San José y Oha Construcciones SRL.