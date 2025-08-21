21 de agosto de 2025 - 13:13

Los 3 electrodomésticos que debés desconectar antes de salir de casa, según los expertos

Electricidad. Algunos electrodomésticos, aunque estén apagados, pueden sobrecalentarse, generar chispas o iniciar un incendio.

Los 3 electrodomésticos que debés desconectar antes de salir de casa, según los expertos
Por Andrés Aguilera

Los especialistas en electrodomésticos y electricidad recomiendan identificar los equipos con mayor potencial de riesgo y desconectarlos antes de salir, transformando un gesto simple en una medida de prevención efectiva para la seguridad doméstica. La prevención en el hogar depende de reconocer que ciertos electrodomésticos siguen consumiendo electricidad aun cuando parecen apagados.

Leé además

esposos fieles: los 5 signos del zodiaco que son los mejores

Esposos fieles: los 5 signos del zodíaco que son los mejores

Por Andrés Aguilera
Cuál de los signos del zodíaco es el más vengativo de todos.

El signo más vengativo del zodíaco: te la devuelve aunque pasen años

Por Andrés Aguilera

Electrodomésticos y riesgo de incendio en el hogar

Este fenómeno puede provocar sobrecalentamiento de cables y componentes internos, aumentando la probabilidad de accidentes eléctricos.

image

Los expertos señalan tres aparatos que requieren atención especial:

  • Cafeteras eléctricas: la resistencia puede mantener calor residual.

  • Tostadoras y pavas eléctricas: riesgo de cortocircuito por restos de agua o pan.

  • Plancha de ropa: cualquier conexión sin supervisión es potencialmente peligrosa.

Desconectarlos reduce la exposición a incendios y protege la instalación eléctrica del hogar.

image

Cómo los electrodomésticos conectados afectan la electricidad y la seguridad

Mantener aparatos enchufados innecesariamente genera un consumo fantasma de electricidad y aumenta la probabilidad de incidentes. La combinación de calor acumulado y cables deteriorados puede ser suficiente para provocar fuego.

Algunas recomendaciones de expertos:

  • Revisar el estado de cables y enchufes antes de conectar cualquier equipo.

  • Evitar dejar planchas, tostadoras y cafeteras enchufadas sin supervisión.

  • Utilizar regletas con interruptor para cortar varios dispositivos de manera simultánea.

Estas medidas contribuyen tanto a la seguridad como al ahorro energético.

Hábitos preventivos y seguridad en electrodomésticos del hogar

Los especialistas en electrodomésticos aseguran que desconectar equipos es una práctica esencial, no opcional. La prevención depende de la constancia:

  • Inspeccionar regularmente enchufes y cables.

  • Evitar conectar demasiados aparatos en un mismo punto de electricidad.

  • Priorizar la desconexión de los tres principales riesgos antes de salir de casa.

Estas acciones simples minimizan el riesgo de incendios y prolongan la vida útil de los electrodomésticos, además de reforzar la seguridad general del hogar.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Solo se permite traer una unidad por categoría y año, siempre nueva y para uso personal.

Cómo traer electrodomésticos de línea blanca de Chile a Argentina: trámite paso a paso del formulario de ARCA

Por Melisa Sbrocco
Lavar la cafetera diariamente conserva el sabor del café durante años, aunque debe prestarse atención a los ingredientes.

Pocos lo saben: cómo limpiar la cafetera italiana, según expertos

Por Redacción
Cómo quitarle el mal olor al lavarropas con simples trucos. - Imagen ilustrativa 

Cómo quitarle el mal olor al lavarropas con ingredientes que tenés en casa y en pocos pasos

Por Redacción
el mayor ladron de electricidad en la habitacion: consume mas energia que un televisor encendido toda la noche

El mayor ladrón de electricidad en la habitación: consume más energía que un televisor encendido toda la noche

Por Andrés Aguilera