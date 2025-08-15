15 de agosto de 2025 - 14:30

El mayor ladrón de electricidad en la habitación: consume más energía que un televisor encendido toda la noche

Electricidad y electrodomésticos que se usan a diario en el hogar pueden esconder verdaderos “ladrones” de energía.

Por Andrés Aguilera

Según datos de eficiencia energética, un aparato muy común en la habitación puede gastar en pocas horas lo mismo que varios días de uso continuo de un televisor. En este informe sobre electricidad se revela cuál es y cómo impacta en la factura mensual.

El aire acondicionado, el gran consumidor oculto del dormitorio

Entre todos los electrodomésticos del hogar, el aire acondicionado lidera el consumo cuando se lo mantiene encendido durante la noche.

Un equipo promedio de 2.000 frigorías puede requerir entre 2 y 3 kWh en 8 horas.

En comparación, un televisor LED de tamaño medio gasta 0,25 kWh en ese mismo tiempo.

image

Esto significa que ocho horas de aire acondicionado equivalen a tener el televisor encendido más de 24 horas seguidas durante 8 o 10 días.

Factores que aumentan el gasto eléctrico en la habitación

Varios detalles pueden disparar el consumo del aire acondicionado:

  • Filtros sucios que obligan al compresor a trabajar más.

  • Configurar temperaturas muy bajas, especialmente por debajo de 24°C.

  • Ubicar el equipo cerca de fuentes de calor, lo que reduce su eficiencia.

Otros aparatos que también suman gasto en el dormitorio:

  • Caloventores eléctricos.

  • Cargadores de notebook o celulares enchufados permanentemente.

  • Lámparas incandescentes o halógenas.

image

Cómo reducir el impacto del consumo sin dejar de usarlo

El horóscopo de la eficiencia energética (por llamarlo de forma irónica) no es malo si se toman medidas simples:

  • Mantener la temperatura entre 24°C y 26°C en verano.

  • Limpiar filtros una vez al mes.

  • Usar modo ventilación cuando no sea necesario enfriar tanto.

  • Aislar ventanas y puertas para que el frío no se pierda.

Pequeños ajustes de uso pueden significar un ahorro de hasta el 30% en la factura de luz, sin renunciar al confort durante las noches calurosas.

