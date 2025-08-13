Si desea mantener las garrapatas alejadas de su jardín, evite cultivar estas 4 plantas

El cuidado del jardín requiere atención a las plantas elegidas, ya que algunas facilitan la proliferación de garrapatas. En la práctica de la jardinería, seleccionar especies correctas es fundamental para la protección del espacio verde. Consultar guías sobre plantas que no atraen parásitos es una herramienta útil para mantener el jardín limpio, seguro y libre de garrapatas.