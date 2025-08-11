La tabla vieja de la cocina no la tires, tenés un tesoro en casa: dos formas de aprovecharla

Una tabla de madera sólida y resistente puede transformarse en objetos útiles y con estilo para la casa, con muy pocos materiales y/o herramientas.

En muchas casas la tabla de picar cumple su ciclo cuando acumula marcas y termina relegada a un rincón. Antes de descartarla conviene pensarlo dos veces, ya que una tabla de madera sólida y resistente puede transformarse en objetos útiles y con estilo para la casa.

Reutilizar evita residuos y, de paso, aporta piezas únicas a la decoración del hogar. A partir del reciclaje, esta tabla puede convertirse en una bandeja de servir con asas y transformarla en una repisa rústica para especias o plantas. Ambos proyectos requieren herramientas básicas y materiales fáciles de conseguir.

Reutilizar una tabla antigua no exige mucha inversión y produce piezas con historia y carácter. Antes de empezar, evaluá el estado de la madera: si no podés dejarla limpia y sin olor, preferí cortes para macetas o usos no alimentarios.

Para materiales y herrajes, visitá la ferretería del barrio; ahí te aconsejarán tornillos y tarugos según el tipo de pared. Con una hora de trabajo y pocas herramientas, convertís un objeto que ibas a tirar en un compañero útil del hogar.

Cómo reciclar la madera como bandeja para servir con asas Una tabla con buen aspecto se convierte en bandeja para servir aperitivos, mates o taza de té. El resultado queda rústico y funcional.

Materiales Tabla de madera limpia y en buen estado

Lija (granulometría 80, 120 y 220)

Sierra caladora o segueta (si querés cortar asas)

Dos asas (metálicas, de cuero o de cuerina) con tornillos cortos, o tiras de cuero con remaches

Aceite mineral alimentario o aceite de tung/linaza apto para utensilios de cocina; cera de abejas (opcional)

Taladro y broca para madera

Paño limpio bandeja de madera Paso a paso Revisá la tabla: si tiene grietas profundas o olor persistente a alimentos crudos, descartala o recortá la parte sana. Lavá y secá: usá agua caliente y jabón, enjuagá y dejá secar al sol o en un lugar ventilado. Lijá la superficie: comenzá con lija 80 para nivelar muescas, continuá con 120 y finalizá con 220 para lograr tacto suave. Pasá un paño para quitar el polvillo. Marcá y cortá las asas (opcional): si querés asas embutidas, dibujá dos curvas opuestas y cortalas con sierra. Si usás asas metálicas o de cuero, marcá los puntos de fijación. Perforá para los tornillos: con broca fina hacé las perforaciones guía; así evitás que la madera se raje. Fijá las asas: atornillá las asas o colocá remaches según el modelo elegido. Tratamiento final: aplicá aceite mineral con paño, dejá penetrar y repetí dos o tres manos. Para mayor protección y brillo, mezclá cera de abejas tibia con aceite y aplicá una capa final. Secado y uso: esperá 24 horas antes del primer uso. Usá la bandeja para alimentos secos o con recipientes; evitá remojarla continuamente. Reciclaje: cómo hacer una repisa rústica para especias o plantas Una tabla ancha y larga se convierte en repisa con carácter, perfecta para cocina, baño o balcón. Materiales Tabla de madera

Dos soportes metálicos en "L" o dos tiras de cuero anchas y tornillos

Taladro, tornillos y tarugos (tarugos de nylon para paredes)

Nivel de mano y lápiz

Lija fina y barniz mate o aceite protector banjdeja como estante Paso a paso Elegí la ubicación: medí y marcá con lápiz el lugar en la pared, verificá altura y nivel. Prepará la tabla: lijá bordes y superficie; limpiá el polvo. Aplicá una mano de barniz o aceite para mayor durabilidad. Fijá los soportes: marcá en la pared la posición de las tartugos, perforá con la broca correspondiente e insertá los tarugos. Atornillá las escuadras o los herrajes. Colocá la tabla: apoyala sobre los soportes y verificá con el nivel que quede derecha. Atornillá desde abajo si querés mayor firmeza. Usá y decorá: colocá frascos de especias, macetitas con aromáticas o tarros con utensilios. Evitá sobrecargar el estante con peso excesivo. Consejos Si la pared es de yeso, usá tarugos adecuados para soportar peso.

Las tiras de cuero fijadas a la pared con tacos ofrecen un look más cálido y sencillo de instalar.