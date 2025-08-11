11 de agosto de 2025 - 14:06

La tabla vieja de la cocina no la tires, tenés un tesoro en casa: dos formas de aprovecharla

Una tabla de madera sólida y resistente puede transformarse en objetos útiles y con estilo para la casa, con muy pocos materiales y/o herramientas.

tabla de madera vieja
banjdeja como estante
bandeja de madera
Por Redacción

Leé además

las tapas de las botellas de leche no las tires mas, son un tesoro en casa: dos formas utiles de aprovecharlas

Las tapas de las botellas de leche no las tires más, son un tesoro en casa: dos formas útiles de aprovecharlas

Por Redacción
no son solo para colgar la ropa: la mejor forma de reutilizar los broches, un tesoro que tenes en casa

No son solo para colgar la ropa: la mejor forma de reutilizar los broches, un tesoro que tenés en casa

Por Redacción

Reutilizar evita residuos y, de paso, aporta piezas únicas a la decoración del hogar. A partir del reciclaje, esta tabla puede convertirse en una bandeja de servir con asas y transformarla en una repisa rústica para especias o plantas. Ambos proyectos requieren herramientas básicas y materiales fáciles de conseguir.

Reutilizar una tabla antigua no exige mucha inversión y produce piezas con historia y carácter. Antes de empezar, evaluá el estado de la madera: si no podés dejarla limpia y sin olor, preferí cortes para macetas o usos no alimentarios.

Para materiales y herrajes, visitá la ferretería del barrio; ahí te aconsejarán tornillos y tarugos según el tipo de pared. Con una hora de trabajo y pocas herramientas, convertís un objeto que ibas a tirar en un compañero útil del hogar.

Cómo reciclar la madera como bandeja para servir con asas

Una tabla con buen aspecto se convierte en bandeja para servir aperitivos, mates o taza de té. El resultado queda rústico y funcional.

Materiales

  • Tabla de madera limpia y en buen estado
  • Lija (granulometría 80, 120 y 220)
  • Sierra caladora o segueta (si querés cortar asas)
  • Dos asas (metálicas, de cuero o de cuerina) con tornillos cortos, o tiras de cuero con remaches
  • Aceite mineral alimentario o aceite de tung/linaza apto para utensilios de cocina; cera de abejas (opcional)
  • Taladro y broca para madera
  • Paño limpio
    bandeja de madera

Paso a paso

  1. Revisá la tabla: si tiene grietas profundas o olor persistente a alimentos crudos, descartala o recortá la parte sana.
  2. Lavá y secá: usá agua caliente y jabón, enjuagá y dejá secar al sol o en un lugar ventilado.
  3. Lijá la superficie: comenzá con lija 80 para nivelar muescas, continuá con 120 y finalizá con 220 para lograr tacto suave. Pasá un paño para quitar el polvillo.
  4. Marcá y cortá las asas (opcional): si querés asas embutidas, dibujá dos curvas opuestas y cortalas con sierra. Si usás asas metálicas o de cuero, marcá los puntos de fijación.
  5. Perforá para los tornillos: con broca fina hacé las perforaciones guía; así evitás que la madera se raje.
  6. Fijá las asas: atornillá las asas o colocá remaches según el modelo elegido.
  7. Tratamiento final: aplicá aceite mineral con paño, dejá penetrar y repetí dos o tres manos. Para mayor protección y brillo, mezclá cera de abejas tibia con aceite y aplicá una capa final.
  8. Secado y uso: esperá 24 horas antes del primer uso. Usá la bandeja para alimentos secos o con recipientes; evitá remojarla continuamente.

Reciclaje: cómo hacer una repisa rústica para especias o plantas

Una tabla ancha y larga se convierte en repisa con carácter, perfecta para cocina, baño o balcón.

Materiales

  • Tabla de madera
  • Dos soportes metálicos en "L" o dos tiras de cuero anchas y tornillos
  • Taladro, tornillos y tarugos (tarugos de nylon para paredes)
  • Nivel de mano y lápiz
  • Lija fina y barniz mate o aceite protector
    banjdeja como estante

Paso a paso

  1. Elegí la ubicación: medí y marcá con lápiz el lugar en la pared, verificá altura y nivel.
  2. Prepará la tabla: lijá bordes y superficie; limpiá el polvo. Aplicá una mano de barniz o aceite para mayor durabilidad.
  3. Fijá los soportes: marcá en la pared la posición de las tartugos, perforá con la broca correspondiente e insertá los tarugos. Atornillá las escuadras o los herrajes.
  4. Colocá la tabla: apoyala sobre los soportes y verificá con el nivel que quede derecha. Atornillá desde abajo si querés mayor firmeza.
  5. Usá y decorá: colocá frascos de especias, macetitas con aromáticas o tarros con utensilios. Evitá sobrecargar el estante con peso excesivo.

Consejos

  • Si la pared es de yeso, usá tarugos adecuados para soportar peso.
  • Las tiras de cuero fijadas a la pared con tacos ofrecen un look más cálido y sencillo de instalar.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

cuanto cuesta construir una casa economica de 65 metros cuadrados en agosto 2025

Cuánto cuesta construir una casa "económica" de 65 metros cuadrados en agosto 2025

Por Redacción Economía
Los adaptadores quemados o rotos son un estorbo y ahora pueden ser la solución para encontrar objetos pequeños en casa.

Los adaptadores rotos, no los tires, son un tesoro en casa: la forma de aprovecharlos

Por Redacción
Elegir este truco para evitar insectos en cualquier rincón de casa, es una idea efectiva y sin gastar en ingredientes caros.

No es laurel ni vinagre: el truco efectivo con solo un ingrediente que aleja las arañas y cucarachas de casa

Por Redacción
Los tornillos sin uso pueden ser una opción original para quienes buscan ideas creativas y estéticas para adornar en casa.

Los tornillos oxidados no los tires, tenés un tesoro en casa: la forma simple de aprovecharlos

Por Redacción