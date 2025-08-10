10 de agosto de 2025 - 11:24

Los tornillos oxidados no los tires, tenés un tesoro en casa: la forma simple de aprovecharlos

Esos tornillos viejos que parecen inservibles, pueden transformarse en un elemento práctico para tu casa. Es otra opción de reutilizar y darles una nueva vida.

Los tornillos sin uso pueden ser una opción original para quienes buscan ideas creativas y estéticas para adornar en casa.

Los tornillos sin uso pueden ser una opción original para quienes buscan ideas creativas y estéticas para adornar en casa.

Foto:

WEB
Por Redacción

En muchas casas hay tornillos viejos y oxidados que terminan olvidados en un frasco o tirados en el fondo de una caja de herramientas. Aunque su aspecto no sea el mejor, pueden convertirse en una pieza útil de casa con un poco de creatividad y sin necesidad de herramientas complejas.

Leé además

Solo necesitás algo para cortar, lija y un poco de creatividad para una idea original y productiva.

Las sillas plásticas de jardín rotas no las tires, tenés un tesoro en casa: la forma de aprovecharlas

Por Redacción
no son solo para colgar la ropa: la mejor forma de reutilizar los broches, un tesoro que tenes en casa

No son solo para colgar la ropa: la mejor forma de reutilizar los broches, un tesoro que tenés en casa

Por Redacción

Solo deberás limpiarlos y adaptarlos para un nuevo propósito. Es un proceso simple donde se puede aprovechar su estructura metálica para crear objetos prácticos que ayuden en la organización del hogar. Esta técnica es una estrategia de fomentar el reciclaje y reducir la cantidad de desechos metálicos.

reciclar tornillos viejos
Los tornillos sin uso pueden ser una opción original para quienes buscan ideas creativas y estéticas para adornar en casa.

Los tornillos sin uso pueden ser una opción original para quienes buscan ideas creativas y estéticas para adornar en casa.

Transformalos en colgadores para herramientas o llaves de casa

Una de las formas más sencillas de reutilizar tornillos viejos es que logres convertirlos en colgadores.

  • Como primer paso, deberás limpiarlos con un cepillo de alambre para quitar el óxido.
  • Luego atornillalos en una tabla o listón de madera que servirá como base para colgar llaves, elementos de cocina o herramientas pequeñas.
  • Como opción adicional, podés utilizar el fuego directo al metal para doblar sus puntas, así queda una estética original. Pero deberás tener cuidado con el fuego y tener elementos de prevención al utilizarlo.
  • Esta simple idea dejará un resultado útil como un panel organizador resistente y económico.
  • Solo deberás decidir si colocar la tabla en un taller, garaje o cocina. Eso ayudará a que logres aprovechar espacios reducidos y tener los objetos a mano.

Además, al estar hechos con metal recuperado, son más duraderos que muchos ganchos de plástico y no requieren una gran inversión.

reciclar tornillos viejos
Los tornillos sin uso pueden ser una opción original para quienes buscan ideas creativas y estéticas para adornar en casa.

Los tornillos sin uso pueden ser una opción original para quienes buscan ideas creativas y estéticas para adornar en casa.

Una idea útil que combina funcionalidad y reciclaje

Reutilizar los tornillos oxidados no solo es práctico sino que también es una forma de reducir residuos.

  • No necesitás ser experto para crear esta manualidad y no necesitás materiales costosos. Incluso, podés pintar la madera y los tornillos para darles un aspecto decorativo que combine con el ambiente.
  • Esta propuesta se adapta a distintos tamaños de tornillos y puede ampliarse para crear estructuras más grandes según las necesidades. Es una opción ideal cuando buscás soluciones ingeniosas con elementos que ya tenés en casa.
reciclar tornillos viejos
Los tornillos sin uso pueden ser una opción original para quienes buscan ideas creativas y estéticas para adornar en casa.

Los tornillos sin uso pueden ser una opción original para quienes buscan ideas creativas y estéticas para adornar en casa.

Los tornillos viejos y oxidados pueden dejar de acumularse y ahora podés convertirlos en colgadores funcionales y resistentes con una simple manualidad. Es un ejemplo claro de que reciclar también puede ser útil y creativo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

las tapas de las botellas de leche no las tires mas, son un tesoro en casa: dos formas utiles de aprovecharlas

Las tapas de las botellas de leche no las tires más, son un tesoro en casa: dos formas útiles de aprovecharlas

Por Redacción
Los adaptadores quemados o rotos son un estorbo y ahora pueden ser la solución para encontrar objetos pequeños en casa.

Los adaptadores rotos, no los tires, son un tesoro en casa: la forma de aprovecharlos

Por Redacción
Elegir este truco para evitar insectos en cualquier rincón de casa, es una idea efectiva y sin gastar en ingredientes caros.

No es laurel ni vinagre: el truco efectivo con solo un ingrediente que aleja las arañas y cucarachas de casa

Por Redacción
Así es la casa en la que vive Pablo Lescano, líder de Damas Gratis. 

Así es la casa en la que vive Pablo Lescano: decoración musical y espacios bien organizados

Por Agustín Zamora