11 de agosto de 2025 - 10:00

La maceta quemada no las tires, tenés un tesoro en casa: la forma de aprovecharla

Si tenés una maceta vieja y marcada por el sol, no la descartes. Con un reciclaje de materiales simples, podés transformarla en manualidades únicas.

Por Andrés Aguilera

Además de evitar que terminen en la basura, vas a conseguir una maceta totalmente renovada, lista para decorar tu balcón, patio o interior.

Reciclaje creativo: cómo renovar una maceta vieja y dañada

Materiales necesarios:

  • 1 o más macetas antiguas

  • Cordón de yute

  • Pincel

  • Pistola encoladora o pegamento fuerte

  • Pintura marrón

  • Lija fina

  • Cinta de papel

  • Tijeras

  • Base con patas de madera para apoyo

image

Paso a paso para transformar tu maceta con estilo rústico

  • Lijá bien la superficie externa de la maceta, eliminando restos de pintura, suciedad o marcas. Esto ayuda a que el cordón y la pintura se adhieran mejor.

  • Con la pistola encoladora o pegamento, empezá a cubrir la maceta con el cordón de yute desde la base hacia arriba.

  • Cubrite más de la mitad de la maceta antes de pasar al detalle decorativo.

  • Usá cinta de papel para delimitar una franja y pintala con un pincel usando la pintura marrón. Esta línea oscura le dará un toque elegante y personalizado.

  • Retirá la cinta y continuá envolviendo el resto de la maceta con cordón de yute en su tono original.

  • Recortá los sobrantes con tijera para que todo quede prolijo.

  • Colocá la maceta sobre una base de madera con patas para elevarla y darle más presencia.

image

Manualidades fáciles para reutilizar y decorar

Este proyecto es ideal si buscás una decoración económica, sustentable y personalizada. La combinación de yute con pintura marrón le da un aire rústico y cálido, perfecto para cualquier ambiente. Además, no requiere experiencia previa, solo paciencia y ganas de experimentar.

Al reciclar tus macetas viejas, no solo reducís residuos, sino que también obtenés piezas únicas que no vas a encontrar en ninguna tienda. Y lo mejor: todo hecho por vos.

Probá este método y descubrí que el reciclaje es mucho más que una tendencia: es una forma creativa de cuidar el planeta y embellecer tu hogar.

