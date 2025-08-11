La maceta quemada no las tires, tenés un tesoro en casa: la forma de aprovecharla

Lijá bien la superficie externa de la maceta, eliminando restos de pintura, suciedad o marcas. Esto ayuda a que el cordón y la pintura se adhieran mejor.

Con la pistola encoladora o pegamento, empezá a cubrir la maceta con el cordón de yute desde la base hacia arriba.

Cubrite más de la mitad de la maceta antes de pasar al detalle decorativo.

Usá cinta de papel para delimitar una franja y pintala con un pincel usando la pintura marrón. Esta línea oscura le dará un toque elegante y personalizado.

Retirá la cinta y continuá envolviendo el resto de la maceta con cordón de yute en su tono original.

Recortá los sobrantes con tijera para que todo quede prolijo.