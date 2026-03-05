Reciclaje electrónico: reutilizá un joystick viejo como soporte para celular o lámpara LED y evitá residuos tecnológicos.

Un joystick viejo o roto puede transformarse en un objeto útil sin demasiada intervención. Su forma ergonómica y su estructura resistente permiten reutilizarlo en casa. En ideas prácticas de reciclaje doméstico para el hogar, extender la vida útil de dispositivos evita residuos electrónicos y reduce compras innecesarias.

La propuesta es clara: convertirlo en soporte para celular o en una pequeña lámpara LED decorativa con materiales simples.

Por qué reutilizar un joystick reduce residuos electrónicos Los joysticks combinan plástico, cables y pequeñas placas internas.

Cuando dejan de funcionar, suelen descartarse aunque muchas piezas sigan útiles.

Estos dispositivos forman parte de los residuos electrónicos domésticos en crecimiento.

Según informes globales sobre basura tecnológica, el volumen aumenta cada año. Reutilizarlos prolonga su uso y promueve hábitos de consumo responsable. Materiales necesarios para reciclar un joystick No se requieren herramientas complejas ni conocimientos técnicos avanzados. Solo conviene tener: Un joystick viejo o roto .

Destornillador pequeño.

Pegamento fuerte o silicona fría.

Cúter.

Base firme de madera opcional.

Tira LED pequeña (para la segunda opción). Antes de comenzar, desconectá el dispositivo completamente. Opción 1: convertirlo en soporte para celular El joystick viejo o roto no los tires, tenés un tesoro en casa dos formas prácticas de reutilizarlo (1) Primero, abrí el joystick retirando los tornillos traseros con cuidado. Si el interior está dañado, podés vaciar parte de los componentes. Creá una ranura superior del tamaño del teléfono. Reforzá la base con pegamento o fijalo sobre madera. El resultado es un soporte firme para escritorio o mesa de luz. Además, mantiene una estética tecnológica interesante. Opción 2: transformarlo en lámpara LED decorativa El joystick viejo o roto no los tires, tenés un tesoro en casa dos formas prácticas de reutilizarlo (2) En esta versión, el joystick funciona como base luminosa. Colocá una pequeña tira LED en el interior del dispositivo. Hacé una salida trasera para el cable de alimentación. Podés perforar botones para que actúen como difusores de luz. El efecto final funciona bien en escritorios o habitaciones juveniles.