No es laurel ni vinagre: el truco efectivo con solo un ingrediente que aleja las arañas y cucarachas de casa

Un ingrediente común y económico puede ayudarte a mantener lejos a las arañas y cucarachas de casa, a través de un simple truco.

Elegir este truco para evitar insectos en cualquier rincón de casa, es una idea efectiva y sin gastar en ingredientes caros.

Elegir este truco para evitar insectos en cualquier rincón de casa, es una idea efectiva y sin gastar en ingredientes caros.

Las arañas y cucarachas suelen aparecer en los momentos más tranquilos. Por eso, existe un elemento natural y accesible que actúa como un truco para alejar a estos visitantes indeseados. Es seguro para personas y mascotas, fácil de conseguir y no implica usar químicos agresivos en casa.

Su fuerte aroma, agradable en las comidas, resulta insoportable para estos insectos, que buscan refugio lejos de él. Se encuentra fácilmente en cualquier verdulería o supermercado del país y su aplicación no requiere preparaciones complicadas. Solo hay que colocarlo en lugares estratégicos para evitar que se instalen en rincones y zonas oscuras.

truco del ajo para arañas
Elegir este truco para evitar insectos en cualquier rincón de casa, es una idea efectiva y sin gastar en ingredientes caros.

Elegir este truco para evitar insectos en cualquier rincón de casa, es una idea efectiva y sin gastar en ingredientes caros.

El truco del ajo actúa como repelente natural para los insectos

El ajo, es un emblema para el uso culinario, aunque también ha sido reconocido como un eficaz repelente de insectos gracias a sus compuestos azufrados. Estas sustancias, liberadas lentamente, generan un olor que las arañas y cucarachas evitan.

  • Para usarlo, basta con colocar dientes de ajo sin pelar en esquinas, detrás de muebles, cerca de ventanas o entradas de aire.
  • También podés cortarlos para intensificar su aroma, aunque en ese caso durará menos tiempo. Según la National Pesticide Information Center de Estados Unidos, extractos y preparaciones de ajo han sido usados históricamente como alternativa natural de control de plagas, reduciendo la presencia de insectos sin dañar el medio ambiente.
truco del ajo para arañas
Elegir este truco para evitar insectos en cualquier rincón de casa, es una idea efectiva y sin gastar en ingredientes caros.

Elegir este truco para evitar insectos en cualquier rincón de casa, es una idea efectiva y sin gastar en ingredientes caros.

Cómo podés usarlo para proteger el hogar

  • Para potenciar su efectividad, podés colocar entre tres y seis dientes de ajo en cada área donde se haya detectado actividad de insectos.
  • Además, si decidís cortarlos o machacarlos ligeramente, el olor se libera más rápido, aunque será necesario reemplazarlos con mayor frecuencia.
  • Aunque también, este método es más efectivo si se combina con una limpieza periódica, ventilación adecuada y control de humedad. Eso reduce las condiciones favorables para que estos insectos se instalen.
  • Una de sus ventajas es que no representa riesgo de intoxicación para las personas si se manipula correctamente y solo es necesario evitar que mascotas pequeñas lo consuman.
truco del ajo para arañas
Elegir este truco para evitar insectos en cualquier rincón de casa, es una idea efectiva y sin gastar en ingredientes caros.

Elegir este truco para evitar insectos en cualquier rincón de casa, es una idea efectiva y sin gastar en ingredientes caros.

El ajo, tan común en nuestras cocinas, puede convertirse en un aliado silencioso y económico para mantener el hogar libre de arañas y cucarachas, ofreciendo una solución natural y accesible para todos.

