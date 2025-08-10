No es laurel ni vinagre: el truco efectivo con solo un ingrediente que aleja las arañas y cucarachas de casa

Un ingrediente común y económico puede ayudarte a mantener lejos a las arañas y cucarachas de casa, a través de un simple truco.

Elegir este truco para evitar insectos en cualquier rincón de casa, es una idea efectiva y sin gastar en ingredientes caros.

Las arañas y cucarachas suelen aparecer en los momentos más tranquilos. Por eso, existe un elemento natural y accesible que actúa como un truco para alejar a estos visitantes indeseados. Es seguro para personas y mascotas, fácil de conseguir y no implica usar químicos agresivos en casa.

Su fuerte aroma, agradable en las comidas, resulta insoportable para estos insectos, que buscan refugio lejos de él. Se encuentra fácilmente en cualquier verdulería o supermercado del país y su aplicación no requiere preparaciones complicadas. Solo hay que colocarlo en lugares estratégicos para evitar que se instalen en rincones y zonas oscuras.

Para usarlo, basta con colocar dientes de ajo sin pelar en esquinas , detrás de muebles , cerca de ventanas o entradas de aire.

sin pelar en , detrás de , cerca de o de aire. También podés cortarlos para intensificar su aroma, aunque en ese caso durará menos tiempo. Según la National Pesticide Information Center de Estados Unidos, extractos y preparaciones de ajo han sido usados históricamente como alternativa natural de control de plagas, reduciendo la presencia de insectos sin dañar el medio ambiente.

dientes de ajo en cada área donde se haya de insectos. Además, si decidís cortarlos o machacarlos ligeramente, el olor se libera más rápido, aunque será necesario reemplazarlos con mayor frecuencia.

o ligeramente, el se libera más rápido, aunque será necesario con mayor frecuencia. Aunque también, este método es más efectivo si se combina con una limpieza periódica, ventilación adecuada y control de humedad. Eso reduce las condiciones favorables para que estos insectos se instalen.

periódica, adecuada y de humedad. Eso reduce las condiciones favorables para que estos insectos se instalen. Una de sus ventajas es que no representa riesgo de intoxicación para las personas si se manipula correctamente y solo es necesario evitar que mascotas pequeñas lo consuman.

