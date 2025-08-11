Cuánto cuesta construir una casa "económica" de 65 metros cuadrados en agosto 2025

En agosto , el relevamiento del índice de la construcción confirmó un aumento en los costos para levantar una casa de dimensiones reducidas. Según estimaciones basadas en datos oficiales, construir una vivienda tipo puede implicar un desembolso mayor al del trimestre previo.

Qué pasa con Farmacity: la cadena busca nuevo socio y estas son las razones

Un informe detalla que el valor promedio por m² —según el Colegio de Arquitectos de Mendoza (CAMZA) y el Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos de Mendoza (CoPIG)— refleja el precio actual de materiales, mano de obra y gastos adicionales.

En este escenario, construir una casa de 65 m² se encuadra en un presupuesto que continúa en alza.

El dato difundido para el trimestre julio-septiembre 2025 indica que levantar un metro cuadrado promedia $1.208.618,57 , lo que significa un incremento del 4,15% frente al período anterior.

Este ajuste responde, en gran parte, a subas en insumos claves como hierro, cemento, ladrillos y mano de obra especializada.

Cómo se calculan los costos para una casa de 65 m²

El cálculo de una vivienda de estas características considera no solo el valor del metro cuadrado, sino también la calidad de los materiales elegidos y la ubicación de la obra.

En una construcción económica, se prioriza un diseño funcional y materiales de costo medio, manteniendo estándares de seguridad y durabilidad.

image

El valor final para una vivienda de 65 metros cuadrados, según el índice del Colegio de Arquitectos de Mendoza (CAMZA) y el Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos de Mendoza (CoPIG), es de: $78.560.207,05.

Tendencia en el mercado de la construcción argentina

Los especialistas señalan que la tendencia es de ajustes sostenidos en los precios de construcción, impulsados por la inflación y la variación en el valor de insumos importados.

Si bien las casas de menor tamaño implican una inversión más baja que proyectos de gran escala, la variación trimestral puede representar diferencias considerables en el presupuesto final.