8 de agosto de 2025 - 11:09

Cuánto cuesta construir una casa "barata" de 70 metros cuadrados en agosto 2025

El precio del metro cuadrado volvió a subir en el tercer trimestre del año, y la construcción de una casa accesible demanda cada vez más presupuesto.

Los Andes | Redacción Economía
En agosto, los costos asociados a la construcción de una casa chica siguen en alza. Según el índice oficial de CAMZA y CoPIG, el valor promedio por metro cuadrado aumentó un 4,15% respecto al trimestre anterior, y esto impacta directamente en proyectos que buscan resolver el acceso a la vivienda con soluciones más económicas.

Cuánto subió construir una casa económica en agosto 2025

El índice del Colegio de Arquitectos de Mendoza (CAMZA) y el Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos (CoPIG) indica que construir 1 metro cuadrado cuesta actualmente $1.208.618,57.

Se trata de un valor promedio, que contempla materiales, mano de obra, gastos generales y otras variables habituales del rubro.

Esto implica que una persona que planea construir una casa, incluso bajo un concepto básico y accesible, debe contemplar un presupuesto mucho más alto que el de principios de año.

Cuánto dinero se necesita para construir una casa barata de 70 m²

Para quienes buscan una opción de vivienda con bajo metraje, como puede ser una casa de 70 metros cuadrados, los costos actuales marcan una diferencia notable respecto a meses anteriores.

Con el nuevo índice, el presupuesto total asciende a $84.603.299,90, y ese número puede variar si se suman gastos por dirección técnica, conexiones, planos o traslados.

Este cálculo parte de una estructura tradicional, sin lujos, con materiales básicos y construcción tradicional. Prefabricadas, contenedores o sistemas mixtos pueden reducir el costo, pero también implican otras decisiones técnicas.

