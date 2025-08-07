AUH, SUAF y jubilados: cómo saber si accedés a un crédito si cobrás por ANSES y cuánto podés pedir

Ya se puede consultar online si accedés a un crédito si cobrás AUH, SUAF o jubilación por ANSES. Conocé el monto, los requisitos y cómo simularlo.

AUH, SUAF y jubilados pueden consultar desde el celular si califican para el préstamo.

ANSES comienza a pagar las prestaciones de agosto con un aumento del 1,62%, según el índice de inflación informado por el INDEC. Además, ya está disponible el acceso a créditos personales para beneficiarios de AUH, SUAF y jubilados, con simuladores online que permiten conocer en segundos si se califica para el préstamo.

El sistema puede utilizarse desde el celular o computadora, sin necesidad de gestores ni trámites presenciales, y está habilitado en Banco Nación y Banco Provincia.

Cómo consultar si accedés a un crédito ANSES según tu prestación El Banco Provincia y el Banco Nación habilitaron un simulador online para que beneficiarios de AUH, SUAF y jubilaciones puedan saber si califican para un crédito ANSES. Desde la app o el home banking, se puede estimar la cuota mensual, el monto disponible y el plazo de devolución.

image Para un crédito de $550.000 a 12 meses, se requiere un ingreso estimado de $193.476. Por ejemplo, al simular un préstamo de $550.000 a devolver en 12 cuotas, el sistema calcula una cuota mensual de $67.716, con un ingreso requerido estimado de $193.476. El simulador permite elegir entre 12 y 72 meses para devolver el crédito, y deja avanzar con la solicitud si los datos ingresados cumplen con las condiciones mínimas.

Este sistema es referencial y no implica un compromiso del banco. Sin embargo, resulta útil para saber si el usuario está en condiciones de iniciar el trámite formal sin necesidad de gestores ni trámites presenciales.

Requisitos para pedir un crédito ANSES si cobrás AUH, SUAF o jubilación Para acceder a los créditos ANSES desde los bancos oficiales, es necesario cumplir con una serie de condiciones mínimas. El simulador es una guía útil, pero para que el préstamo sea aprobado se deben cumplir los siguientes requisitos: Ser titular de AUH, SUAF o jubilación

Cobrar la prestación en Banco Nación o Banco Provincia

Tener una cuenta activa a nombre del solicitante

Contar con clave digital activa y número de CUIL Préstamos jubilados.jpg El simulador de Banco Provincia estima el monto del crédito y la cuota mensual según tus ingresos. Freepik Ser mayor de 18 años

Tener residencia legal en Argentina

No superar los $317.800 de ingreso mensual , según el salario mínimo vigente a julio de 2025

No estar en situación irregular con entidades financieras Una vez verificados estos puntos, el usuario puede iniciar la gestión del crédito directamente desde el celular, sin intermediarios. El sistema informará si la solicitud puede continuar o si se requiere alguna revisión adicional por parte del banco.