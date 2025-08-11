11 de agosto de 2025 - 17:35

Los anillos de las latas de gaseosa no los tires, tenés un tesoro: la forma útil de aprovecharlos

Un objeto diminuto y metálico que parece tener un solo uso y se va con la lata de gaseosa a la basura, puede ser algo muy práctico para tu hogar.

Antes de tirar la lata de gaseosa, guardá el anillo de metal porque puede solucionar de forma permanente un objeto del hogar.

Antes de tirar la lata de gaseosa, guardá el anillo de metal porque puede solucionar de forma permanente un objeto del hogar.

Los anillos de las latas de gaseosa siempre pasan desapercibidos luego de usarlos para abrir y tomar la bebida de su interior, pero tiene un potencial adicional y su practicidad es mejor de lo que pensamos. Aunque casi siempre terminan en la bolsa de basura sin una segunda oportunidad, puede ayudar a otro objeto útil del hogar.

Lo interesante de estos anillos es que, con una mínima intervención, pueden convertirse en piezas funcionales para resolver una necesidad común en cualquier hogar. No requieren herramientas complicadas ni habilidades especiales y el resultado puede sorprender por su resistencia y durabilidad.

Antes de tirar la lata de gaseosa, guardá el anillo de metal porque puede solucionar de forma permanente un objeto del hogar.

El anillo puede ser una solución útil para colgar los cuadros

  • Para comenzar es importante que observes si el anillo de la lata está limpio y libre de bordes afilados que puedan lastimar.
  • Tendrás que separarlo de la tapa, y debe quedar derecho. Para eso, deberás hacerlo con una pinza para alinear cualquier parte doblada.
  • Luego, elegí el cuadro para colgarlo en la pared y ubicá el anillo en la parte trasera del marco, preferentemente en el centro, utilizando un tornillo pequeño o clavo que lo atraviese por su lado más ancho.

Esta simple serie de pasos asegura que el peso del cuadro se distribuya correctamente y evita que se incline una vez colgado. Aunque es una técnica simple, su eficacia está comprobada y hará que no se caiga por su material resistente con los años.

Antes de tirar la lata de gaseosa, guardá el anillo de metal porque puede solucionar de forma permanente un objeto del hogar.

Ventajas de usar anillos de latas para colgar cuadros

  • El uso de anillos de latas de gaseosa como colgadores es económico, ecológico y práctico. No necesitás herramientas especiales y su resistencia es suficiente para sostener cuadros livianos o medianos.
  • Además, es una gran opción que permite reducir el consumo de ganchos metálicos comerciales y fomenta el reciclaje creativo.
  • Otra ventaja es que se adapta a diferentes tipos de marcos y estilos decorativos. Al ser de aluminio, no se oxidan fácilmente, lo que los hace duraderos.
  • Esta técnica es muy utilizada en proyectos de decoración sostenible y es una buena forma de darle un toque personal a cada cuadro.
Antes de tirar la lata de gaseosa, guardá el anillo de metal porque puede solucionar de forma permanente un objeto del hogar.

Reciclar anillos de latas para colgar cuadros es una idea simple y útil que combina ahorro, creatividad y respeto por el medio ambiente. Además es una solución eficaz en la que si sos detallista con la estética del hogar, hará que no sea un problema porque no se nota ya que lo ubicarás detrás del cuadro.

