No es magia: 4 formas simples y efectivas que reducen la humedad en el interior del hogar, según expertos

La humedad en interiores puede pasar desapercibida hasta que aparecen manchas o malos olores. Sin embargo, sus efectos empiezan antes, favoreciendo la aparición de moho y el crecimiento de ácaros. Con algunas acciones puntuales, es posible disminuirla de forma efectiva y así mejorar la calidad del aire sin recurrir a ingredientes costosos.
A través de expertos en calidad ambiental, mantener el equilibrio adecuado de humedad es esencial para evitar problemas respiratorios y proteger estructuras del hogar. Con medidas preventivas y ciertos ajustes, se pueden controlar los niveles y evitar que el exceso se convierta en un problema difícil de revertir, incluso durante temporadas de alta humedad.
Estos métodos funcionan mejor si se combinan, porque la ventilación reduce la humedad en el momento y los materiales absorbentes trabajan de forma continua. Por eso, deberás revisar sellados de ventanas y puertas porque en esas zonas aparecen filtraciones que favorecen la condensación. Incluso las cortinas y alfombras pueden retener humedad, por lo que su limpieza y secado frecuentes son esenciales.
humedad en casa
Eliminar la humedad de casa hará un ambiente más sano y confortable sin necesidad de grandes gastos.
La humedad constante en el hogar poco a poco afecta la estética y la estructura, pero también influye en la salud de quienes lo habitan. Con pequeños cambios diarios y un control constante, es posible mantenerla en niveles adecuados, evitando daños y mejorando el confort sin necesidad de grandes inversiones o intervenciones complejas.