No es magia: 4 formas simples y efectivas que reducen la humedad en el interior del hogar, según expertos

Controlar la humedad es clave para prevenir daños en muebles y paredes, pero también para cuidar la salud. Conocé las 4 estrategias simples para el hogar.

Eliminar la humedad de casa hará un ambiente más sano y confortable sin necesidad de grandes gastos.

La humedad en interiores puede pasar desapercibida hasta que aparecen manchas o malos olores. Sin embargo, sus efectos empiezan antes, favoreciendo la aparición de moho y el crecimiento de ácaros. Con algunas acciones puntuales, es posible disminuirla de forma efectiva y así mejorar la calidad del aire sin recurrir a ingredientes costosos.

A través de expertos en calidad ambiental, mantener el equilibrio adecuado de humedad es esencial para evitar problemas respiratorios y proteger estructuras del hogar. Con medidas preventivas y ciertos ajustes, se pueden controlar los niveles y evitar que el exceso se convierta en un problema difícil de revertir, incluso durante temporadas de alta humedad.

Una ventilación estratégica y el uso de materiales absorbentes alejan la humedad Abrir las ventanas de forma controlada en momentos del día en que el aire exterior sea menos húmedo es una técnica simple pero eficaz. Una ventilación cruzada breve pero intensa puede renovar el aire y reducir la humedad acumulada.

También, instalar extractores en baños y cocinas ayuda a expulsar el vapor antes de que se condense.

Además, una de las formas sencillas es colocando recipientes con sal gruesa o carbón activado en zonas críticas. Esos ingredientes actúan como deshumidificador natural, ya que ambos absorben agua del ambiente.

Estos métodos funcionan mejor si se combinan, porque la ventilación reduce la humedad en el momento y los materiales absorbentes trabajan de forma continua. Por eso, deberás revisar sellados de ventanas y puertas porque en esas zonas aparecen filtraciones que favorecen la condensación. Incluso las cortinas y alfombras pueden retener humedad, por lo que su limpieza y secado frecuentes son esenciales.

El control de temperatura y el mantenimiento de electrodomésticos son otras 2 opciones simples El exceso de humedad puede empeorar si la temperatura interior es baja y las superficies se enfrían, ya que esto genera condensación.

Por eso, deberás mantener una temperatura estable y moderada, especialmente en invierno, para reducir este riesgo.

Según el portal de la Environmental Protection Agency, los deshumidificadores eléctricos son útiles en espacios con problemas persistentes, pero su rendimiento depende de un uso adecuado y de un mantenimiento regular.

Antes de usar los aires acondicionados, es importante limpiar filtros, calefactores y otros equipos para evitar que acumulen y dispersen humedad.

En lavarropas y secadores, dejá la puerta abierta tras su uso. Eso ayuda a que se sequen y no acumulen agua residual.

y secadores, dejá la tras su uso. Eso ayuda a que se sequen y no acumulen agua residual. Por último, evitá secar ropa dentro de la casa, ya que libera grandes cantidades de vapor. Incluso algo tan simple como cocinar con tapa puede reducir significativamente la humedad emitida en la cocina. Una combinación de hábitos y ajustes técnicos genera un impacto notable.

La humedad constante en el hogar poco a poco afecta la estética y la estructura, pero también influye en la salud de quienes lo habitan. Con pequeños cambios diarios y un control constante, es posible mantenerla en niveles adecuados, evitando daños y mejorando el confort sin necesidad de grandes inversiones o intervenciones complejas.