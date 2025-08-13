Se pueden reciclar: cómo usar los retazos de soga para renovar la decoración de tu hogar

Renovar la decoración del hogar no tiene por qué ser un proceso complicado ni difícil de lograr. Reciclar materiales que no utilizamos siempre es una buena oportunidad para ahorrar tiempo en el proceso . Ya sea la cocina, el baño u otro espacio, todos pueden transformarse de manera sencilla y práctica.

- La propuesta consiste en elaborar un colgante rústico para el baño , pensado para quienes buscan sumar calidez y personalidad a la decoración sin grandes gastos.

Reciclar sogas en el hogar se puede realizar de manera sencilla.

- La idea la puede llevar a cabo cualquier persona, incluso sin experiencia previa, ya que no requiere herramientas complejas . El procedimiento combina soga gruesa, una percha de metal y algunos insumos básicos, y puede realizarse en cualquier hogar en pocos pasos.

- La clave está en aprovechar retazos de soga que puedan sobrar de otros trabajos y una percha metálica que, con un corte preciso, se adapta a la estructura del colgante . Este diseño admite variaciones de tamaño y estilo según el tipo de soga elegida, y también se le pueden sumar detalles personalizados para integrarlo a diferentes estilos decorativos.

- Al estar colgado, no solo funciona como elemento organizador, sino que también aporta un toque artesanal que llama la atención en espacios pequeños como el baño.

Materiales necesarios

Los materiales necesarios son:

- Soga gruesa.

- Cutter grande.

- Percha de metal.

- Pinzas.

- Hilo.

- Silicona líquida.

Herramientas para reciclar en el hogar Reciclar en el hogar no requiere de herramientas complejas.

El paso a paso

- El primer paso consiste en cortar varios tramos de soga gruesa con el cutter.

- Luego se introduce dentro de ellos la percha de metal, previamente cortada con las pinzas para darle la forma adecuada.

- Una vez ensambladas las partes, se sujetan con cinta para mantener la estructura, se arma el gancho superior y se recubren las uniones con hilo sisal fijado con silicona líquida.

- El resultado final es un colgante resistente, con textura natural y acabado artesanal, que puede usarse para colgar toallas, bolsos o accesorios ligeros.

- Además, al ser un objeto hecho a mano, cada pieza resulta única.

- La técnica se puede aplicar también para crear versiones para otros ambientes del hogar, como la cocina o un recibidor, aprovechando el mismo concepto de reutilizar materiales simples para obtener un resultado decorativo y útil.