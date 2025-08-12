12 de agosto de 2025 - 16:37

Simple y en pocos minutos: los mejores trucos para reciclar el papel de diario en tu casa

Este tipo de papel puede ser muy versátil a la hora de reciclar dentro del hogar, a la vez que se ahorra dinero en el proceso.

Foto:

Por Camilo Clavel

El papel de diario, por su disponibilidad y bajo costo, se presenta como uno de los materiales más sencillos de reciclar y reutilizar en el hogar. Lejos de ser un simple residuo, se trata de un recurso con gran potencial para resolver múltiples tareas cotidianas de manera creativa, práctica y ecológica.

Cómo reciclar el papel de diario en el hogar
Por qué aprovechar este tipo de papel

Darle una segunda vida no solo contribuye a la reducción de basura, sino que también representa un ahorro económico y una oportunidad de aplicar soluciones ingeniosas con un material que, en la mayoría de los casos, ya se tiene a mano. Este aprovechamiento cobra especial relevancia en un contexto en el que cada acción para disminuir el impacto ambiental cuenta.

Los distintos tipos de uso

- Puede emplearse para envolver objetos frágiles antes de guardarlos o trasladarlos, lo que amortigua golpes y evita daños.

- Su capacidad para limpiar vidrios y espejos sin dejar pelusas lo convierte en un aliado en la higiene del hogar.

- En el jardín, funciona como barrera natural para prevenir el crecimiento de malezas, lo que reduce así la necesidad de herbicidas.

- También se adapta perfectamente a actividades de manualidades, como el papel maché, que permite crear esculturas y piezas decorativas, o para encender fuego en parrillas, estufas y chimeneas, donde actúa como combustible inicial seguro y económico. En el compostaje, aporta carbono, un elemento clave para equilibrar la mezcla orgánica y acelerar el proceso de descomposición.

Cómo reciclar el papel de diario en el hogar
Técnicas y trucos alternativos

- Para quienes buscan reciclarlo de manera tradicional, el procedimiento es simple pero requiere organización.

- Lo ideal es reunir una cantidad considerable de papel, asegurarse de que esté limpio y seco, atarlo con hilo o cinta y trasladarlo a un centro de reciclaje o punto verde.

- Este paso garantiza que el material sea procesado de forma eficiente y reincorporado a la cadena productiva, reduciendo así la presión sobre los recursos naturales y promoviendo prácticas de economía circular.

En qué ambientes de casa se puede utilizar

La variedad de aplicaciones prácticas es extensa.

- Entre ellas, se incluye forrar estantes, cajones o mesas de trabajo para proteger superficies.

- Absorber humedad de calzado mojado.

- Fabricar bolsas de papel reciclado.

- Proteger pisos y muebles durante trabajos de pintura.

- Secar vidrios de autos o parabrisas empañados.

- Cubrir plantas en noches de helada ligera.

- Fabricar figuras de origami.

- Cubrir mesas en actividades infantiles que impliquen pintura o plastilina.

Cómo reciclar el papel de diario en el hogar
Cada uno de estos usos prolonga la vida útil del papel, disminuye el desperdicio y aporta a un manejo más consciente de los recursos.

Así, lo que en un principio puede parecer un simple sobrante de lectura, se convierte en una herramienta multifuncional capaz de cubrir necesidades domésticas, creativas y ambientales, reafirmando que el reciclaje efectivo comienza en el hogar, con acciones pequeñas pero sostenidas.

