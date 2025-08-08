Tenés un tesoro guardado: cómo reciclar las botellas de licor que ya no usas en tu casa

Durante una limpieza intensa del hogar es habitual toparse con objetos que parecen haber perdido su utilidad, pero que, con una mirada diferente, pueden adquirir un nuevo valor. Las botellas de licor vacías pueden transformarse en un soporte ideal para reciclar en casa.

El vidrio, al ser un material resistente y maleable, permite intervenciones simples que dan como resultad o piezas originales para ambientar cualquier espacio . Este proyecto propone, paso a paso, convertir esas botellas en floreros decorativos que no solo embellecen el hogar sino que también prolongan la vida útil de un residuo común.

- Para llevarlo a cabo, primero hay que asegurarse de que la botella esté completamente limpia por dentro y por fuera.

Este tipo de botellas son fáciles de reciclar desde la comodidad de casa.

- Se recomienda dejarla en remojo con agua caliente y detergente para eliminar etiquetas y restos de pegamento.

- Luego, se seca bien para comenzar con la primera intervención: aplicar una capa uniforme de pintura acrílica o a la tiza de color negro con un pincel de cerda media. Esta base oscura será el fondo donde se destacarán los detalles posteriores.

- Una vez seca la pintura, se procede a aplicar el efecto salpicado con un cepillo de dientes viejo. Se moja en pintura blanca y, con el dedo pulgar, se presiona suavemente sobre las cerdas para que proyecten gotas pequeñas sobre toda la superficie.

- Con esta base lista, se da paso a la etapa de ilustración. Con un marcador indeleble dorado de punta fina se pueden dibujar estrellas, constelaciones o líneas decorativas.

- Luego, se agregan más formas con marcadores de colores. La cantidad y disposición de estos elementos dependerá del gusto personal, pero conviene dejar espacios sin cubrir para no saturar la composición.

- Finalizada esta fase, se aplica una capa de barniz o laca al agua sobre toda la botella, que sellará el diseño y protegerá la pintura del polvo y la manipulación.

Cómo reciclar las botellas de licor en tu hogar El resultado de reciclar estas botellas puede renovar la decoración de tu casa. @art_workj

Detalles finales

El toque final es incorporar flores artificiales, que pueden elegirse en colores complementarios o contrastantes según el entorno donde se colocará el florero. Al no necesitar agua, estas flores no dañarán la pintura interna ni comprometerán la estructura del diseño.

El resultado es una pieza decorativa que puede situarse sobre mesas ratonas, repisas flotantes, escritorios, alacenas o incluso como centro de mesa.

Este tipo de reciclaje permite reducir el descarte innecesario de materiales reciclables y, por otro, habilita instancias de creatividad, personalización y apropiación dentro del hogar. En un momento en el que las prácticas sustentables se convierten en herramientas clave frente al consumo desmedido, intervenir objetos para convertirlos en piezas únicas se vuelve una ventaja considerable.