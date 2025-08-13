Los portarretratos rotos o viejos no los tires, son un tesoro en casa: dos formas creativas de aprovecharlos

En casa seguramente tenés un rincón, cajón o caja donde se acumulan marcos de fotos que ya no usás. Algunos están rotos, otros pasaron de moda o simplemente no encajan en la decoración actual. Lejos de convertirse en basura, esos portarretratos tienen el potencial de transformarse en objetos útiles y con mucho estilo.
A partir del reciclaje, hay dos formas simples y económicas de reutilizarlos, una es convertirlos en una pizarra decorativa y la otra opción es un porta llaves. Ambas ideas no solo ayudarán a organizar tu casa, sino que también sumarán un toque personal a tus ambientes.
Ambos proyectos tienen algo en común: son rápidos, económicos y personalizables. No requieren herramientas complejas ni experiencia previa, y además ofrecen una gran oportunidad para reciclar materiales que tenés en casa.
reciclaje de portarretratos
Cómo hacer una pizarra decorativa para tu casa
Ideal para la cocina, el escritorio o la entrada de casa, la pizarra decorativa es práctica y visualmente atractiva. Sirve para anotar recordatorios, listas de compras, frases motivadoras o incluso dejar mensajes para la familia.
Paso a paso
- Retirá el vidrio y la parte trasera del portarretratos. Limpiá bien el marco para quitar polvo o restos de pegamento.
- Cortar la base: Usá la lámina elegida (fibrofacil, madera o cartón duro) y cortala a la medida exacta del interior del marco.
- Pintar la superficie: Aplicá dos o tres manos de pintura para pizarras sobre la lámina, dejando secar el tiempo recomendado entre capas. Si querés, protegé los bordes con cinta de papel para lograr un acabado prolijo.
- Una vez seca la pintura, colocá la lámina en lugar del vidrio y asegurala con la parte trasera del portarretratos.
- Podés pintar el marco de un color vibrante, agregar letras adhesivas o decorar con cintas y stencils.
- Colgá la pizarra en la pared o apoyala sobre un mueble. Ya está lista para recibir tus notas y dibujos.
Cómo crear un porta llaves con pocos materiales
El clásico problema de dónde dejaste las llaves puede solucionarse con un accesorio simple, hecho en casa y adaptado a tu estilo. Un porta llaves elaborado con un marco viejo es una manera de mantener el orden y evitar pérdidas de tiempo.
Materiales necesarios
- Un portarretratos viejo
- Una base de madera fina o MDF (puede ser del mismo tamaño que el respaldo original)
- Ganchos pequeños para llaves (tipo escarpias cerradas)
- Tornillos pequeños y destornillador
- Pintura acrílica o esmalte al agua (opcional, para personalizar)
- Taladro o punzón para hacer perforaciones (opcional, si la madera es muy dura)
- Pegamento fuerte o clavos pequeños para fijar la base
Paso a paso
- Quitá el vidrio y el respaldo original. Limpiá bien el marco para retirar suciedad o restos de pintura.
- Cortar y preparar la base: Usá madera fina o MDF cortada a la medida del interior del marco. Podés pintarla o forrarla con tela para darle más estilo.
- Marcá con lápiz los puntos donde irán los ganchos, dejando espacio suficiente para cada juego de llaves. Atornillalos o enroscalos manualmente si la madera es blanda.
- Fijar la base al marco: Colocá la madera con los ganchos dentro del marco y asegurala con pegamento o pequeños clavos.
- Pintá el marco, colocá letras adhesivas (“Keys” o “Llaves”) o añadí elementos decorativos como flores secas, pequeñas figuras o recortes de papel.
- Colgá el porta llaves en la entrada de tu casa o cerca de la puerta principal para tenerlo siempre a mano.
- Tip extra: Si vivís en un departamento o no querés perforar paredes, podés usar cinta doble faz fuerte para fijarlo.