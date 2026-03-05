5 de marzo de 2026 - 11:21

¿Es correcto dejar el cargador del teléfono enchufado todo el tiempo?

Dejar el cargador del celular enchufado sin usar genera consumo “fantasma”, calor innecesario y pequeños riesgos.

¿Es correcto dejar el cargador del teléfono enchufado todo el tiempo
Por Andrés Aguilera

Dejar el cargador del celular enchufado todo el tiempo es un hábito común en Argentina, sobre todo por la carga nocturna. Sin embargo, especialistas en energía explican que no siempre conviene. Dentro de las recomendaciones sobre uso eficiente de dispositivos y consumo eléctrico en el hogar, advierten que incluso sin el teléfono conectado puede haber gasto y calor residual.

La respuesta es sí: conviene desenchufarlo cuando no se usa. No por un gran ahorro económico inmediato, sino por seguridad, eficiencia energética y cuidado del equipo.

Qué pasa si dejás el cargador enchufado todo el tiempo

Los cargadores convierten la corriente alterna del enchufe en corriente continua para la batería. Ese proceso no se detiene completamente aunque el celular no esté conectado.

A esto se lo conoce como consumo fantasma o vampiro: energía mínima que se usa para mantener activos los circuitos internos.

Según expertos en electrónica y pruebas publicadas por sitios tecnológicos internacionales, un cargador sin usar puede consumir unos pocos kilovatios-hora al año. El impacto en la factura es bajo, pero real.

Además:

  • Genera calor constante (aunque leve).

  • Suma consumo si hay varios cargadores conectados.

  • Puede degradarse más rápido con el tiempo.

Cuánto influye realmente en la factura de luz

En términos económicos, el gasto individual suele ser bajo. En Argentina, dependiendo de la tarifa y el uso, un cargador enchufado sin usar puede representar solo unos pocos cientos de pesos al año.

Sin embargo, cuando se suman:

  • cargadores de celular

  • tablets

  • auriculares

  • notebooks

  • parlantes

el consumo oculto empieza a ser más relevante en el total del hogar.

Según especialistas en eficiencia energética, reducir estos consumos “invisibles” ayuda a mejorar el control del gasto eléctrico mensual.

Qué dicen los expertos sobre la seguridad

Los cargadores modernos tienen sistemas de protección y suelen ser seguros. Aun así, los especialistas recomiendan no dejarlos enchufados innecesariamente.

Esto se debe a que:

  • El riesgo aumenta en cargadores genéricos o de baja calidad.

  • El calor acumulado puede afectar cables y enchufes.

  • En instalaciones eléctricas antiguas, el riesgo es mayor.

Por eso, organismos de seguridad eléctrica aconsejan desenchufarlos cuando no se usan, sobre todo si quedan conectados durante horas sin supervisión.

Cuándo sí conviene dejarlo enchufado

Hay situaciones donde no es problemático mantenerlo conectado:

  • Cuando se usa todos los días en el mismo lugar.

  • En cargadores certificados y en buen estado.

  • Si el enchufe está en buen estado y ventilado.

Aun así, la recomendación general sigue siendo simple: desenchufar cuando no lo necesitás.

Qué hacer para usarlo mejor

Algunos hábitos simples ayudan a reducir riesgos y consumo:

  • Usar cargadores originales o certificados.

  • Evitar enchufes múltiples saturados.

  • Desenchufar cuando no se usan por varias horas.

  • Revisar si el cargador se calienta demasiado.

