Así vas a seguir rompiendo tu celular: el orden correcto para cargarlo sin destrozar la batería

Cargar el celular parece una acción automática, pero el orden en que conectás el cargador puede marcar la diferencia entre cuidar tu batería o acortar su vida útil. Especialistas en tecnología advierten que un simple error al enchufar el cable puede generar daños progresivos en el dispositivo.

Muchas personas conectan primero el cable al teléfono y luego enchufan el adaptador a la corriente. Sin embargo, fabricantes como Huawei explican que este hábito puede exponer al equipo a pequeños picos de tensión.

Cuando el adaptador se conecta al enchufe, se producen micro picos eléctricos que duran apenas milisegundos. Este fenómeno, conocido como sobretensión, es casi inevitable.

Si el cable ya está conectado al puerto del celular , ese pico puede transmitirse directamente al dispositivo. Con el tiempo, esto podría generar degradación del rendimiento, reducción de la duración de la batería , reinicios inesperados, parpadeo en pantalla o incluso daños en los circuitos internos.

Aunque el daño no suele ser inmediato, la repetición constante del error puede afectar la seguridad y el funcionamiento general.

El orden correcto para cargarlo

Los especialistas recomiendan un procedimiento simple:

Primero, enchufar el adaptador a la toma de corriente.

Luego, conectar el cable al celular.

Al desconectar, el proceso debe hacerse a la inversa: retirar primero el cable del teléfono y después desenchufar el cargador de la pared.

image

Este orden reduce el impacto de posibles picos de tensión sobre la batería y los componentes electrónicos.

Otros consejos clave

Además del orden, se aconseja usar cargadores originales o certificados, evitar cargar el teléfono en superficies que acumulen calor y no utilizarlo intensamente mientras se carga.

Pequeños hábitos pueden extender la vida útil del equipo. En un contexto donde el celular es una herramienta esencial de la vida diaria, cuidar su tecnología interna no es un detalle menor.