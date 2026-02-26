Las personas que tienen el celular en su mano todo el día poseen 4 rasgos perjudiciales, según la psicología

Mirar el celular a cada momento se volvió parte de la rutina diaria. Sin embargo, cuando la conducta es permanente (incluso sin notificaciones ni necesidad concreta) puede reflejar algo más profundo que simple entretenimiento o trabajo. Para la psicología existen 4 señales que van más allá del uso cotidiano y que impactan en el bienestar personal de cada persona.
Desde Psychology Today sostienen que sostener el teléfono como extensión del cuerpo responde a necesidades emocionales y cognitivas específicas. En muchos casos, funciona como una herramienta para evitar sensaciones incómodas o llenar vacíos de atención, lo que termina reforzando un círculo difícil de romper.
Uno de los rasgos más asociados es la ansiedad. Las personas que revisan el celular constantemente suelen experimentar inquietud ante la posibilidad de perderse algo importante, lo que genera una vigilancia permanente sobre la pantalla.
Este comportamiento también se vincula con el neuroticismo, un rasgo de personalidad relacionado con la tendencia a preocuparse excesivamente.
La necesidad de control inmediato sobre mensajes, noticias o redes sociales puede convertirse en una forma de aliviar tensiones momentáneas, aunque a largo plazo aumente el estrés.
2. Miedo al aburrimiento
El temor a quedarse sin estímulos es otro factor relevante. Para algunas personas, cualquier instante de quietud resulta incómodo, por lo que recurren al teléfono como escape inmediato.
Este patrón impide desarrollar tolerancia al silencio o a la reflexión personal. La mente se acostumbra a la estimulación constante y pierde la capacidad de disfrutar momentos simples sin distracciones digitales.
3. Regulación emocional reducida
El uso excesivo del celular también puede interferir con la gestión de emociones. En lugar de procesar sentimientos como tristeza, enojo o frustración, se recurre a la pantalla para distraerse.
A corto plazo, esto brinda alivio, pero reduce la habilidad de afrontar situaciones difíciles de manera saludable. Con el tiempo, la dependencia a esta vía de escape puede debilitar la resiliencia emocional.
4. Apego y dependencia
Finalmente, aparece la dependencia psicológica. El dispositivo deja de ser una herramienta y pasa a convertirse en una fuente constante de seguridad y validación.
La sensación de incomodidad al no tenerlo cerca, conocida como nomofobia, refleja hasta qué punto el vínculo con la tecnología puede volverse emocional. Este apego dificulta desconectarse y disfrutar plenamente de experiencias presenciales.