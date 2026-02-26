26 de febrero de 2026 - 19:35

Las personas que tienen el celular en su mano todo el día poseen 4 rasgos perjudiciales, según la psicología

Tener el celular siempre en la mano parece algo normal. La psicología advierte que este hábito en las personas revela 4 patrones emocionales desfavorables.

Que una persona reconozca estos patrones es el primer paso para establecer límites saludables.

Que una persona reconozca estos patrones es el primer paso para establecer límites saludables.

Por Lucas Vasquez

Mirar el celular a cada momento se volvió parte de la rutina diaria. Sin embargo, cuando la conducta es permanente (incluso sin notificaciones ni necesidad concreta) puede reflejar algo más profundo que simple entretenimiento o trabajo. Para la psicología existen 4 señales que van más allá del uso cotidiano y que impactan en el bienestar personal de cada persona.

Desde Psychology Today sostienen que sostener el teléfono como extensión del cuerpo responde a necesidades emocionales y cognitivas específicas. En muchos casos, funciona como una herramienta para evitar sensaciones incómodas o llenar vacíos de atención, lo que termina reforzando un círculo difícil de romper.

persona con el celular todo el día
Un menor uso del celular recupera el equilibrio social.

Un menor uso del celular recupera el equilibrio social.

1. Ansiedad y neuroticismo

  • Uno de los rasgos más asociados es la ansiedad. Las personas que revisan el celular constantemente suelen experimentar inquietud ante la posibilidad de perderse algo importante, lo que genera una vigilancia permanente sobre la pantalla.
  • Este comportamiento también se vincula con el neuroticismo, un rasgo de personalidad relacionado con la tendencia a preocuparse excesivamente.
  • La necesidad de control inmediato sobre mensajes, noticias o redes sociales puede convertirse en una forma de aliviar tensiones momentáneas, aunque a largo plazo aumente el estrés.

2. Miedo al aburrimiento

El temor a quedarse sin estímulos es otro factor relevante. Para algunas personas, cualquier instante de quietud resulta incómodo, por lo que recurren al teléfono como escape inmediato.

Este patrón impide desarrollar tolerancia al silencio o a la reflexión personal. La mente se acostumbra a la estimulación constante y pierde la capacidad de disfrutar momentos simples sin distracciones digitales.

persona con el celular todo el día
Un uso medido logra una unión más pareja entre el mundo digital y el real.

Un uso medido logra una unión más pareja entre el mundo digital y el real.

3. Regulación emocional reducida

  • El uso excesivo del celular también puede interferir con la gestión de emociones. En lugar de procesar sentimientos como tristeza, enojo o frustración, se recurre a la pantalla para distraerse.
  • A corto plazo, esto brinda alivio, pero reduce la habilidad de afrontar situaciones difíciles de manera saludable. Con el tiempo, la dependencia a esta vía de escape puede debilitar la resiliencia emocional.

4. Apego y dependencia

Finalmente, aparece la dependencia psicológica. El dispositivo deja de ser una herramienta y pasa a convertirse en una fuente constante de seguridad y validación.

La sensación de incomodidad al no tenerlo cerca, conocida como nomofobia, refleja hasta qué punto el vínculo con la tecnología puede volverse emocional. Este apego dificulta desconectarse y disfrutar plenamente de experiencias presenciales.

persona con el celular todo el día

El celular es indispensable en la actualidad, pero su uso permanente puede revelar necesidades emocionales no resueltas y la psicología las detecta con estos 4 rasgos.

