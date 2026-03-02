Apple lanzó iPhone 17e, la nueva versión de su teléfono más económico: qué mejoró y cuánto cuesta

Apple ha dado inicio a una semana de anuncios con la presentación del iPhone 17e , su propuesta más "barata" para 2026, diseñada para democratizar el acceso a Apple Intelligence .

Este nuevo modelo, que reemplaza al iPhone 16e en la alineación actual, destaca por incorporar el potente chip A19 , una CPU de 6 núcleos y un Neural Engine de 16 núcleos optimizado para tareas de inteligencia artificial y procesamiento en tiempo real.

Este nuevo celular de Apple viene cargado con sorpresas y no todas son buenas . Su diseño casi no ha cambiado y sigue sin tener isla dinámica, margenes más estrechos o doble cámara . Sin embargo, sí ha recibido actualizaciones en aspectos técnicos que hacen que valga la pena explorarlo.

Entre las novedades más celebradas por los usuarios se encuentra la inclusión del sistema MagSafe , una característica largamente solicitada que permite el uso de todo el ecosistema de accesorios magnéticos de la marca. Además, el dispositivo duplica su almacenamiento base a 256 GB , manteniendo un precio de entrada competitivo de 599 dólares (aproximadamente 709 euros en España o 14,999 pesos en México).

El iPhone 17e cuenta con una pantalla OLED Super Retina XDR de 6,1 pulgadas con protección Ceramic Shield 2 , que promete ser tres veces más resistente a los arañazos.

Embed - Meet iPhone 17e: A Powerful iPhone at a Great Price

En el apartado fotográfico, integra una única cámara Fusion de 48 megapíxeles capaz de realizar un zoom de calidad óptica 2x y grabar vídeo en 4K Dolby Vision.

En cuanto a conectividad, el nuevo módem C1X duplica la velocidad respecto a la generación anterior y habilita funciones vía satélite como Mensajes y Emergencia SOS.

iPad Air: potencia Pro en dos tamaños con el chip M4

Junto al nuevo iPhone económico, Apple ha actualizado el iPad Air, que ahora da el salto al chip M4.

Esta mejora le otorga una CPU de 8 núcleos y una GPU de 9 núcleos, lo que, sumado a sus 12 GB de memoria unificada, permite un rendimiento superior en aplicaciones de edición profesional, videojuegos exigentes y herramientas de IA.

Embed - Introducing iPad Air with M4

El nuevo iPad Air está disponible en versiones de 11 y 13 pulgadas, ofreciendo versatilidad para diferentes tipos de usuarios. Entre sus especificaciones técnicas destaca el soporte para Wi-Fi 7 y 5G, así como la compatibilidad con el Apple Pencil Pro y el Magic Keyboard. El sistema operativo iPadOS 26 acompaña este lanzamiento, introduciendo una gestión de ventanas mejorada y funciones de productividad avanzada.

Cuándo salen a la venta

Según informó Apple, ambos dispositivos estarán disponibles para reserva a partir de esta semana y llegarán a las tiendas de forma oficial el próximo 11 de marzo en Estados Unidos.

En Argentina por el momento no hay fecha confirmada, aunque si sigue la tendencia de la serie 17, puede que esta novedad llegue en abril. También habrá que esperar a la fecha oficial de salida en Argentina para saber cuánto costarán.