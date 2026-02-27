27 de febrero de 2026 - 13:50

Tres décadas de Pokémon: el anuncio que sorprendió al mundo gamer

El festejo por los 30 años de la franquicia que trascendió generaciones y plataformas llega con sorpresas para jugadores históricos.

Pokémon 30 años- aniversario- Pikachu
Por Redacción

A 30 años del nacimiento de la saga, The Pokemon Company sorprendió a los fanáticos con un anuncio que marca el futuro de la franquicia. La compañía confirmó que Pikachu y el resto de las criaturas regresarán a las consolas con dos nuevos videojuegos previstos para el próximo año.

Qué se sabe de los dos nuevos videojuegos de Pokémon

Los títulos se llamarán "Pokemon Winds" y " Pokemon Waves" y estarán disponibles para la nueva Nintendo Switch 2. Según se informó, ambas entregas incluirán el regreso de criaturas clásicas y la aparición de nuevos monstruos.

La propuesta llevará a los jugadores a recorrer un mundo tropical que se extenderá hasta las profundidades del océano, con escenarios coloridos y nuevas dinámicas de exploración.

nuevos juegos de Pokémon

La empresa, que pertenece en forma conjunta a Nintendo, Game Freak y Creatures Inc., administra una marca que ya supera los 1.000 “monstruos de bolsillo”. El anuncio se realizó en el marco de los festejos por las tres décadas de una franquicia que trascendió generaciones y plataformas.

Además, Nintendo comunicó que los seguidores históricos podrán volver a jugar los títulos originales lanzados en 1996 para la consola portátil Game Boy, que estarán disponibles en Switch. De ese modo, la compañía apuesta tanto a la nostalgia como a la innovación.

Pokémon: lanzamiento del spin-off "Pokopia"

La revelación de la nueva serie llegó días antes del lanzamiento de un spin-off titulado "Pokopia", que debutará el 5 de marzo también para Switch 2. El movimiento confirma que la estrategia apunta a consolidar el ecosistema de la nueva consola con uno de sus productos más fuertes.

Desde su debut en 1996, Pokémon se transformó en un fenómeno global. Los distintos títulos, publicados en consolas y dispositivos móviles, superaron las 500 millones de copias vendidas en todo el mundo. La propuesta, inspirada en las tradicionales cacerías de insectos del verano japonés, consiste en capturar y entrenar criaturas para enfrentarlas en combate.

El universo se expandió con películas, series animadas y el exitoso juego móvil Pokemon Go. En 2024, la marca generó 12 mil millones de dólares en ingresos, según datos de License Global, una cifra que refleja la magnitud de un fenómeno cultural que no pierde vigencia.

