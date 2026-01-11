Un polémico influencer subasta la carta de Pokémon más buscada del mundo por una cifra récord

Se trata de Logan Paul, quien inició el remate de su exclusiva carta de Pokemón ,"Pikachu Illustrator", una pieza única en el mercado.

El universo del coleccionismo vive un momento histórico tras el anuncio del influencer Logan Paul, quien puso en subasta su icónica carta de Pokemón, "Pikachu Illustrator". Esta pieza, adquirida originalmente por más de cinco millones de dólares, representa el punto máximo de un fenómeno global donde objetos nostálgicos se transforman en activos financieros de lujo.

El movimiento ha generado un impacto inmediato en el mercado internacional, captando la atención tanto de fanáticos de la franquicia como de inversores de alto nivel. Lo que comenzó como un simple juego de cartas para niños hace décadas, hoy se codea con los mercados más exclusivos del planeta. Al momento, la puja por esta pieza ya supera el millón y medio de dólares, y se espera que la cifra escale drásticamente en las próximas semanas.

La carta que batió récords mundiales La pieza en cuestión no es una carta cualquiera; se trata de un ejemplar de Pikachu Illustrator, impreso originalmente en 1998. Su rareza es extrema, ya que fue distribuida únicamente entre los ganadores de un concurso de dibujo en Japón. Se estima que en todo el mundo existen apenas 39 copias, pero la que posee Logan Paul es la única que ha alcanzado la calificación PSA 10, lo que certifica un estado de conservación absolutamente impecable.

image Esta condición de "perfección" fue lo que permitió que Paul estableciera un Guinness World Record en 2021, tras adquirirla en una transacción privada por la astronómica cifra de 5.275.000 dólares. El hecho de que este objeto vuelva al mercado público permite observar en tiempo real cómo se tasan hoy estos activos. Con más de un mes por delante para el cierre del remate, los especialistas analizan si la oferta final logrará acercarse o superar el precio de compra original del influencer.

De pasatiempo infantil a activo millonario: el nuevo valor de las cartas Pokémon Este fenómeno pone de manifiesto una transformación profunda en la percepción social y económica de los juguetes y pasatiempos. La franquicia Pokémon se ha consolidado como la propiedad intelectual más rentable de la historia, y su juego de cartas coleccionables (TCG) es uno de sus pilares fundamentales.

image En la actualidad, las cartas más raras ya no se guardan en cajas de zapatos, sino que son tratadas como activos alternativos, comparables con obras de arte, relojes de alta gama o autos clásicos. El impacto en la vida cotidiana es notable: lo que antes se consideraba un simple desecho de la infancia hoy puede representar una fortuna. Fondos privados y coleccionistas de alto patrimonio han impulsado esta escalada de precios, cambiando por completo la lógica del sector. Esta subasta no solo es un evento para fanáticos, sino una señal clara de cómo la nostalgia y la escasez pueden redefinir lo que entendemos por "valor" en el siglo XXI.