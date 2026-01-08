Polémica en Japón: cancelan la venta de una novela premiada tras descubrir que fue escrita con IA

La industria de las novelas ligeras en Japón enfrenta una crisis de identidad tras la decisión de la plataforma AlphaPolis de anular el lanzamiento comercial de una obra galardonada.

La pieza, titulada “Jimi Skill ‘Okatazuke’ wa Saikyou desu!…” (¡La habilidad poco llamativa “Organización” es la más fuerte!), había obtenido el Gran Premio del 18º Premio de Novela de Fantasía y el reconocimiento de los lectores.

Sin embargo, el éxito se vio empañado cuando su autor, bajo el seudónimo “Tabisuru Shosai” , admitió públicamente haber utilizado inteligencia artificial generativa como la herramienta central de su proceso creativo.

Aunque el escritor describió el acto como un “desafío innovador”, la revelación forzó a la editorial a tomar medidas drásticas para evitar futuros conflictos legales y proteger su catálogo.

Ante el vacío legal, AlphaPolis actualizó de emergencia su normativa , prohibiendo explícitamente el uso de IA como herramienta principal de escritura y permitiéndola solo para tareas de apoyo secundario, como la corrección gramatical.

Lo más controversial fue la aplicación retroactiva de esta regla, lo que dejó a la obra ganadora sin sus beneficios editoriales de publicación física y adaptación a manga, a pesar de que el reglamento original no prohibía el uso de esta tecnología.

División y riesgos legales

La medida ha fracturado a la comunidad literaria. Por un lado, defensores de la creatividad humana celebran la decisión como una protección necesaria para el esfuerzo y la voz personal de los autores. Por otro lado, diversos lectores critican la cancelación, argumentando que si la historia logró atrapar al público y al jurado, el método de creación debería ser secundario.

Más allá del debate ético, existen fuertes preocupaciones legales detrás de la decisión. AlphaPolis, que recientemente adquirió el estudio de animación White Fox, busca blindar su propiedad intelectual frente a las lagunas sobre los derechos de autor de contenidos generados por IA, los cuales podrían haber sido entrenados con material protegido sin consentimiento.

Aunque el autor pudo conservar el premio económico de 500.000 yenes, el caso marca un precedente histórico sobre los límites de la tecnología en los concursos literarios del futuro.