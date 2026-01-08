Falleció David Rosen, cofundador de Sega y pionero de los videojuegos

Rosen transformó los arcades en un fenómeno global y sentó las bases de la industria moderna del videojuego.

La industria del entretenimiento digital se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de David Rosen, cofundador de Sega y pionero fundamental del videojuego global.

Rosen murió a los 95 años el pasado 25 de diciembre de 2025, en su hogar de Hollywood Hills, Los Ángeles, rodeado de su familia. Su partida marca el cierre de una era para una compañía que ayudó a definir la cultura pop contemporánea.

Nacido en Brooklyn en 1930, Rosen llegó a Japón tras la Segunda Guerra Mundial como miembro de la Fuerza Aérea. En 1954, fundó Rosen Enterprises, una empresa que inicialmente se dedicaba al comercio de arte, pero que pronto identificó una oportunidad mayor en la importación de máquinas recreativas y fotomatones para las bases militares estadounidenses en territorio japonés.

We are deeply saddened to learn of the passing of David Rosen, one of the founders of SEGA, and a true pioneer in the video game industry. SEGA would like to offer its condolences to the family, friends and acquaintances of Mr. Rosen, and we will always remember his contributions… pic.twitter.com/an5KHMBzY8 — SEGA (@SEGA) January 7, 2026 Su gran movimiento estratégico ocurrió en 1965, cuando fusionó su empresa con Nihon Goraku Bussan para formar Sega Enterprises. Bajo su liderazgo, la compañía lanzó en 1966 Periscope, un simulador de submarinos que se convirtió en un éxito mundial y demostró que los videojuegos podían ser un negocio masivo y rentable a escala internacional.

El arquitecto de la era de las consolas Rosen fue una figura clave no solo en el éxito de los arcades, sino también en la internacionalización de Sega y su incursión en el mercado doméstico. Durante su gestión, que se extendió en cargos de liderazgo hasta 1996, la empresa dio vida a sistemas legendarios como la Master System, Mega Drive (Genesis), Game Gear y Saturn.

Su mayor aporte fue su capacidad de anticipación; Rosen comprendió, antes que muchos otros, que los videojuegos no eran una moda pasajera, sino una industria económica y cultural en expansión. Actuó como el puente decisivo entre la mentalidad empresarial occidental y la japonesa, permitiendo que Sega compitiera cara a cara con gigantes establecidos.