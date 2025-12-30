Un gama alta a precio impensado: qué ofrece el nuevo Huawei Pura 80 que llegó a Argentina

El regreso de Huawei al mercado argentino de celulares no pasó inadvertido. A fines de 2025, la marca volvió a comercializar de manera oficial sus teléfonos en el país y lo hizo con una estrategia clara: traer dispositivos de alta gama acompañados por promociones agresivas. En ese contexto, el Huawei Pura 80 se posiciona como uno de los lanzamientos más atractivos del año, con descuentos inéditos y un fuerte foco en la fotografía móvil.

Con un 34% de rebaja por lanzamiento y la posibilidad de sumar un 20% adicional, el Pura 80 apunta a quienes buscan cerrar el año —o arrancar 2026— con un teléfono premium sin pagar precios habituales de ese segmento.

La serie Pura siempre estuvo asociada a la fotografía, y este modelo no es la excepción. El Huawei Pura 80 incorpora una cámara principal de 50 MP con sensor de Ultra Iluminación y apertura variable F/1.4 a F/4.0, lo que permite adaptarse tanto a escenas nocturnas como a situaciones de mucha luz.

La gran novedad está en la Cámara Ultra Chroma , una tecnología exclusiva que captura hasta 1,5 millones de canales espectrales. En la práctica, esto se traduce en una reproducción del color mucho más fiel y natural, con tonos que se acercan notablemente a lo que el ojo humano percibe. A esto se suma el uso de HDR con inteligencia artificial en tiempo real, que optimiza automáticamente la atmósfera de las fotos nocturnas sin forzar contrastes ni saturaciones.

El resultado es una experiencia fotográfica consistente, tanto para usuarios exigentes como para quienes buscan sacar buenas fotos sin necesidad de ajustes manuales.

PURA 80 PRO (3) El equipo combina diseño minimalista, pantalla ultra resistente y batería de larga duración. Huawei

Resistencia, batería y diseño: un equilibrio sólido

Más allá de la cámara, el Pura 80 se destaca por su construcción. La pantalla incorpora Kunlun Glass de segunda generación, un vidrio que, según la compañía, es hasta 20 veces más resistente a caídas que un vidrio convencional. En un contexto donde los accidentes cotidianos son moneda corriente, este punto suma valor real al uso diario.

En autonomía, el equipo tampoco se queda atrás. Integra una batería de 5.170 mAh, acompañada por carga rápida HUAWEI SuperCharge de 66 W, lo que permite recuperar buena parte de la energía en pocos minutos. Para quienes usan el teléfono de forma intensiva, esta combinación garantiza una jornada completa sin sobresaltos.

En términos estéticos, Huawei apostó por un diseño de bordes planos con parte trasera mate, lograda mediante un refinado proceso de arenado. El acabado ofrece una sensación agradable al tacto y reduce las marcas de huellas. En Argentina, el modelo se comercializa en dos colores: Rosa y Negro, ambos alineados con una estética sobria y minimalista.

Pura 80_Gold Con promociones y beneficios extra, se posiciona como uno de los celulares con mejor costo-beneficio del año. Huawei

Precio y promoción: uno de los mejores costo-beneficio de 2025

El punto que termina de consolidar al Huawei Pura 80 es su precio. Con el descuento del 34% por lanzamiento, el equipo queda en $1.249.999, frente a un valor original de $1.899.999. Pero hay más: pagando con dinero en cuenta a través de Mercado Pago, se accede a un 20% adicional, lo que deja el precio final en $999.999.

Los Huawei Pura 80 Series están disponibles en la tienda oficial de Huawei dentro de Mercado Libre, con beneficios adicionales como hasta 35% off y 12 cuotas sin interés.

Por su calidad fotográfica, nivel de resistencia, autonomía y diseño, y especialmente por su precio promocional, el Huawei Pura 80 se perfila como una de las mejores compras tecnológicas para cerrar 2025. Un regreso fuerte de Huawei al mercado local, con un dispositivo que combina innovación y accesibilidad en un segmento cada vez más competitivo.