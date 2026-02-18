18 de febrero de 2026 - 21:15

Récord mundial: Logan Paul vendió la carta Pokémon más cara de la historia por 16 millones de dólares

El influencer y luchador marcó un nuevo hito en el coleccionismo al subastar la mítica "Pikachu Illustrator", triplicando el valor de su compra original.

Logan Paul subastó una carta de Pokemón por más de 16 millones de dólares&nbsp;

Logan Paul subastó una carta de Pokemón por más de 16 millones de dólares 

Foto:

Por Redacción

Logan Paul, el reconocido youtuber y luchador de WWE, ha vuelto a sacudir el mercado de los coleccionables al vender una carta de Pokémon por una cifra récord de más de 16 millones de dólares.

Leé además

Un perro lobo corrió junto a esquiadoras en Milán-Cortina.

Un perro lobo irrumpió en plena prueba de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

Por Redacción
Las imágenes de un carpincho dentro de un supermercado en Brasil se volvieron virales. A pesar de que usuarios señalaron que podría ser IA, el hecho fue real. 

No es IA: un carpincho se metió a un supermercado en Brasil y los guardias lo sacaron en un carrito de compras

Por Redacción

La operación, que tuvo lugar tras 42 días de subasta en la casa Goldin Auctions, no solo impactó por el monto, sino que fue certificada por Guinness World Records como la venta más cara de una carta de Pokémon y de cualquier objeto coleccionable en una subasta.

La pieza protagonista es la "Pikachu Illustrator", una joya diseñada por Atsuko Nishida que es considerada la "Mona Lisa de los coleccionables". De acuerdo con las fuentes, existen solo unas 53 copias en el mundo, pero la que pertenecía a Paul es la única con calificación PSA 10 (perfecta), lo que la convierte en el objeto más codiciado de la franquicia.

Logan Paul / Pokemon

La relación de Paul con esta carta comenzó en 2021, cuando la adquirió por más de 5 millones de dólares, lo que ya le había otorgado un récord mundial en su momento.

Lejos de mantenerla oculta, el influencer la convirtió en parte de su marca personal, exhibiéndola montada en un collar de diamantes durante su entrada en el evento WrestleMania 38.

Embed

El cierre de la subasta fue transmitido en vivo por YouTube, coincidiendo con el trigésimo aniversario de la franquicia japonesa. En un gesto característico de su estilo, Paul entregó la carta personalmente al comprador, AJ Scaramucci (hijo de Anthony Scaramucci, exdirector de comunicaciones de la Casa Blanca), colocándole la icónica cadena personalizada valorada en 75.000 dólares.

El auge de los coleccionables

Más allá de la cifra financiera, esta venta consolida el fenómeno de los Juegos de Cartas Coleccionables (JCC) como activos de inversión masiva. Paul expresó su satisfacción no solo por el retorno financiero, sino por haber probado que esta carta es "el mejor coleccionable del mundo".

La adjudicadora de los récords Guinness, Sarah Casson, estuvo presente para validar que este logro supera cualquier registro previo en la escala internacional de cartas coleccionables.

Con este movimiento, Paul transforma una pieza de culto en un tesoro multimillonario que cruza las fronteras del entretenimiento, el deporte y la cultura pop, dejando la puerta abierta a "próximas aventuras" aún más grandes en el mercado.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los jóvenes han hecho viral un reto en redes sociales que consiste en consumir paracetamol.

Alerta por el "reto del paracetamol", el peligroso desafío viral entre jóvenes

Por Redacción
Un perro salchicha no podía nadar por sus mini patas y su dueño creó un chaleco especial.

Un perro salchicha no podía nadar por sus patas cortas y su dueño creó un chaleco especial

Por Román Pérez
El mendocino que trajo el trend de la favela al parque San Martín. 

Un mendocino recreó el trend de la favela, pero en el parque San Martín y se hizo viral

Por Redacción
El festejo de cumpleaños de Narco, un Golden muy malcriado, generó ternura en redes. 

Catering, piñata, juegos y más: el cumpleaños de un perro que se volvió viral

Por Redacción