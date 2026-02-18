Récord mundial: Logan Paul vendió la carta Pokémon más cara de la historia por 16 millones de dólares

Logan Paul, el reconocido youtuber y luchador de WWE, ha vuelto a sacudir el mercado de los coleccionables al vender una carta de Pokémon por una cifra récord de más de 16 millones de dólares.
El influencer y luchador marcó un nuevo hito en el coleccionismo al subastar la mítica "Pikachu Illustrator", triplicando el valor de su compra original.
La operación, que tuvo lugar tras 42 días de subasta en la casa Goldin Auctions, no solo impactó por el monto, sino que fue certificada por Guinness World Records como la venta más cara de una carta de Pokémon y de cualquier objeto coleccionable en una subasta.
La pieza protagonista es la "Pikachu Illustrator", una joya diseñada por Atsuko Nishida que es considerada la "Mona Lisa de los coleccionables". De acuerdo con las fuentes, existen solo unas 53 copias en el mundo, pero la que pertenecía a Paul es la única con calificación PSA 10 (perfecta), lo que la convierte en el objeto más codiciado de la franquicia.
La relación de Paul con esta carta comenzó en 2021, cuando la adquirió por más de 5 millones de dólares, lo que ya le había otorgado un récord mundial en su momento.
Lejos de mantenerla oculta, el influencer la convirtió en parte de su marca personal, exhibiéndola montada en un collar de diamantes durante su entrada en el evento WrestleMania 38.
El cierre de la subasta fue transmitido en vivo por YouTube, coincidiendo con el trigésimo aniversario de la franquicia japonesa. En un gesto característico de su estilo, Paul entregó la carta personalmente al comprador, AJ Scaramucci (hijo de Anthony Scaramucci, exdirector de comunicaciones de la Casa Blanca), colocándole la icónica cadena personalizada valorada en 75.000 dólares.
Más allá de la cifra financiera, esta venta consolida el fenómeno de los Juegos de Cartas Coleccionables (JCC) como activos de inversión masiva. Paul expresó su satisfacción no solo por el retorno financiero, sino por haber probado que esta carta es "el mejor coleccionable del mundo".
La adjudicadora de los récords Guinness, Sarah Casson, estuvo presente para validar que este logro supera cualquier registro previo en la escala internacional de cartas coleccionables.
Con este movimiento, Paul transforma una pieza de culto en un tesoro multimillonario que cruza las fronteras del entretenimiento, el deporte y la cultura pop, dejando la puerta abierta a "próximas aventuras" aún más grandes en el mercado.