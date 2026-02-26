WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares Android e iPhone a partir del 1 de marzo

A partir del 1 de marzo de 2026 , una nueva actualización técnica de Meta impedirá que miles de usuarios accedan a WhatsApp . La medida afecta directamente a dispositivos con sistemas operativos antiguos que ya no reciben soporte oficial, priorizando la protección de los datos personales y la estabilidad del servicio de mensajería en terminales modernos.

La decisión de la compañía Meta de elevar los estándares de compatibilidad responde a una necesidad estructural de la plataforma. No se trata de un cambio arbitrario, sino de una respuesta técnica a la evolución del software y la seguridad digital. Los teléfonos lanzados antes de 2014 han quedado relegados en la carrera tecnológica , perdiendo la capacidad de procesar las herramientas de cifrado y eficiencia que las comunicaciones actuales demandan.

Al dejar de recibir soporte de sus propios fabricantes, estos equipos se vuelven vulnerables . La falta de parches de seguridad actualizados convierte a los dispositivos viejos en una puerta abierta para posibles riesgos en la privacidad de la información . WhatsApp ha fundamentado este movimiento en la urgencia de garantizar que cada intercambio de mensajes ocurra en un entorno controlado y seguro, algo que los sistemas operativos obsoletos ya no pueden certificar bajo los estándares de 2026.

Esta obsolescencia programada por seguridad implica que el acceso será bloqueado de manera definitiva. Los usuarios que posean terminales que no alcancen los nuevos requisitos no solo verán cómo la aplicación deja de recibir funciones nuevas, sino que el sistema impedirá abrir la herramienta, descargar actualizaciones o incluso reinstalarla en caso de error.

Para el ecosistema de Android, el límite se ha fijado en la versión 5.0 Lollipop. Cualquier teléfono que funcione con una versión anterior a esta quedará desconectado de los servidores de la aplicación de forma inmediata al iniciar el mes de marzo. Por el lado de Apple, la exigencia asciende a iOS 15.1 o versiones superiores, lo que deja fuera de competencia a modelos históricos de la marca que no pudieron dar el salto a esa actualización de software.

image

La lista de dispositivos afectados incluye algunos de los modelos más vendidos en su época, que todavía registran actividad en diversos sectores de usuarios:

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy S4 mini

Motorola Moto E (1.ª generación)

LG Optimus L7 II

Sony Xperia M

Estos equipos representan una era de la telefonía móvil que ya no cuenta con la infraestructura necesaria para sostener las demandas de procesamiento de datos que Meta impone para este año. La empresa ha confirmado que enviará notificaciones preventivas a los usuarios involucrados, brindando un margen de tiempo para que puedan organizar la transición de su información antes del corte total del servicio.

El procedimiento necesario para no perder los chats ante la inminencia del 1 de marzo, la prioridad para quienes posean uno de estos modelos es el resguardo de la información privada. Si bien el uso de la aplicación será imposible en el dispositivo viejo, las conversaciones y archivos multimedia pueden ser preservados si se actúa antes de la fecha límite. La alternativa más segura es la migración a un equipo que cumpla con los requisitos técnicos actuales, ya que la actualización de software en los equipos mencionados suele ser inviable por limitaciones del hardware original.

image

La ejecución de una copia de seguridad es el paso crítico para garantizar la continuidad de la historia digital del usuario. En el caso de los dispositivos Android, este proceso debe realizarse vinculando la cuenta con Google Drive, mientras que los usuarios de iPhone deben asegurarse de que el respaldo esté alojado en iCloud. Solo a través de este procedimiento será posible recuperar el historial de chats una vez que se inicie sesión en un teléfono moderno que soporte las nuevas versiones de WhatsApp.