Samsung revoluciona sus Galaxy: la actualización que hace que tu teléfono aprenda a entenderte

Samsung inició el despliegue de una actualización de software que promete transformar la interacción diari a con sus dispositivos Galaxy. Lejos de ser un ajuste menor, la versión One UI 8.5 introduce capacidades de inteligencia artificial que permiten al teléfono comprender órdenes complejas y automatizar tareas que antes requerían navegar por múltiples menús de configuración.

Esta renovación profunda llega en un momento clave para la marca, coincidiendo con la preparación de nuevos lanzamientos de hardware. El objetivo central es que la tecnología se adapte al usuario y no al revés, simplificando procesos que para muchos dueños de smartphones suelen ser tediosos o directamente desconocidos.

El cambio más visible, aunque ocurra principalmente de forma interna, se encuentra en Bixby. El asistente digital de Samsung , que durante años mantuvo un perfil secundario o casi anónimo para la mayoría de los usuarios, ahora asume un rol protagónico como el cerebro de la interfaz. La gran diferencia radica en la comprensión del lenguaje natural. Ya no es necesario recordar el nombre exacto de una función o dónde se encuentra escondida en los ajustes; basta con expresarse de manera cotidiana.

Si sentís que la pantalla te molesta al final del día, podés simplemente decirle al teléfono que cuide tus ojos . El sistema interpreta la intención y activa automáticamente el filtro de luz azul o el modo lectura sin que tengas que intervenir manualmente. Del mismo modo, si el dispositivo se enciende solo mientras está en tu pantalón, el asistente puede llevarte directamente a la solución para desactivar el encendido accidental . Esta capacidad de diagnóstico y ejecución inmediata busca eliminar la fricción entre la necesidad del usuario y la complejidad del sistema operativo.

La razón técnica detrás de este salto cualitativo se encuentra en una arquitectura híbrida de inteligencia artificial. Samsung implementó un sistema donde las tareas más sencillas y los comandos directos se procesan localmente en el propio dispositivo, garantizando velocidad y privacidad. Sin embargo, para consultas más complejas o que requieren un contexto mayor, el sistema se apoya en modelos externos avanzados, fruto de colaboraciones con líderes del sector como Perplexity. Este mecanismo permite que el asistente no solo ejecute órdenes, sino que entienda el contexto detrás de lo que se le pide , logrando una precisión que antes era imposible con los comandos de voz tradicionales.

image

Menos navegación y más automatización intuitiva

Otro pilar de One UI 8.5 es la gestión de las rutinas. Muchos usuarios de Galaxy poseen herramientas potentes que nunca aprovechan porque configurar una automatización requiere varios pasos. Con la nueva actualización, podés pedirle al teléfono que baje el brillo a una hora determinada o que cambie el perfil de sonido al llegar al trabajo mediante una orden hablada. El sistema se encarga de crear la regla de automatización en segundo plano, personalizando la experiencia sin esfuerzo técnico por parte del dueño del equipo.

Aunque la apariencia visual de los teléfonos no sufrirá modificaciones drásticas, el impacto en la eficiencia diaria será notable para millones de personas. Se trata de una mejora silenciosa pero profunda que redefine lo que esperamos de un dispositivo "inteligente". La actualización se está distribuyendo de forma progresiva a los modelos más recientes de la línea Galaxy, marcando un estándar de lo que será la comunicación entre humanos y máquinas en los próximos años.

image

Para aprovechar al máximo estas nuevas capacidades, los usuarios podrán realizar acciones como:

Activar el modo de protección ocular solo diciendo que la pantalla molesta.

solo diciendo que la pantalla molesta. Solucionar el encendido accidental del dispositivo dentro del bolsillo mediante guía directa.

dentro del bolsillo mediante guía directa. Crear rutinas de ahorro de energía o brillo nocturno sin entrar a la configuración.

sin entrar a la configuración. Consultar sobre funciones específicas del sistema usando lenguaje natural cotidiano.

usando lenguaje natural cotidiano. Delegar tareas de búsqueda compleja a modelos de procesamiento externo integrados.

Este despliegue masivo reafirma la tendencia de que el hardware ya no es el único factor determinante en la elección de un celular. La capacidad del software para anticiparse a los problemas y resolver dudas mediante una conversación fluida se convierte ahora en el campo de batalla principal para fidelizar a los usuarios de la marca.