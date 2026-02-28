Descansar en paz, pero con Spotify: venden urna que reproduce música hasta "después de la muerte"

La reconocida plataforma junto a una marca de bebidas desarrollaron un producto para llevar la música a otra dimensión.

Recientemente se conoció el lanzamiento de un curioso artículo de la mano de Spotify y la marca de bebidas Liquid Death. Estas empresas decidieron llevar el marketing a otro nivel y ofrecer un producto que se puede utilizar hasta "después de la muerte".

Eternal Playlist Urn o "Playlist Eterna", es una urna funeraria de edición limitada que cuenta con un reproductor de música para escuchar tus canciones favoritas aún cuando ya no te encuentres en este mundo. Esta urna se conecta por Bluetooth a cualquier dispositivo y se recarga mediante un cable USB.

Este producto se puede conseguir sólo en Estados Unidos, tiene un costo de 496 dólares y se lanzaron solamente 150 unidades. La campaña vino de la mano de la bebida energizante Liquid Death, la cual es conocida por sus publicidades disruptivas y sarcásticas, donde mezcla la temática de la muerte con el disfrute de una deliciosa bebida.

Bajo el lema de "asesina tu sed", la marca trabaja con un humor negro y transgresor, generando polémicas por sus anuncios muchas veces bizarros. Para el lanzamiento de este producto, se alió con Spotify y mantuvo esa línea, relacionando la muerte con la música.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Liquid Death (@liquiddeath) "Los muertos lo pidieron y nosotros cumplimos. La Urna Playlist Eterna de @liquiddeath x @spotify es la primera urna con reproductor de música en streaming del mundo. Incluso puedes personalizar tu propia Playlist Eterna en Spotify", publicaron las empresas para promocionar el producto.

Esta idea generó un gran revuelo en las redes sociales y hay quienes opinan que se trata de una burla, otros de un producto totalmente innecesario, y hay otros que se mostraron interesados en adquirir la urna para escuchar música después de la muerte. "¡Cuenta conmigo para ayudar a mantener a tus seres queridos hidratados en el cementerio!", expresó divertido un usuario en Instagram