Cómo quitarle el mal olor al lavarropas con ingredientes que tenés en casa y en pocos pasos

El lavarropas es uno de los electrodomésticos que puede emanar un olor desagradable, pero tiene solución.

El lavarropas es sin dudas uno de los electrodomésticos más usados del hogar. Aunque uno piense lo contrario, este aparato tan esencial, hoy en día requiere de mantenimiento para que no acumule mal olor y nuestra ropa salga limpia, fresca y con aroma a jabón.

limpieza lavarropas El lavarropas es uno de los electrodomésticos que si no sabemos mantener junta mal olor y se pasa a la ropa. - Imagen ilustrativa WEB En esta nota te explicamos cómo limpiar el lavarropassin tener que gastar una fortuna y en pocos pasos, para que no tenga mal olor. Este mismo truco se puede aplicar de manera preventiva para mantener limpia la lavadora y que no llegue al punto de juntar mal olor.

Por qué mi lavarropas tiene mal olor Generalmente, el mal olor en el lavarropas, ya sea de la manguera o proveniente del tambor del mismo, es causado por la proliferación de bacterias, de hongos y de la acumulación de sarro y suciedad.

Ocurre que el detergente o el jabón de la ropa no bastan para evitar que esto no ocurra, por lo que con el tiempo es inevitable que los hongos y bacterias se apoderen del lavarropas, sobre todo en las partes donde hay goma.

lavarropas goma Limpiar la goma que rodea el tambor del lavarropas es eficaz para eliminar el mal olor de este electrodoméstico. - Imagen ilustrativa Expertos en limpieza aseguran que lavar la ropa de vez en cuando con agua muy caliente ayuda a facilitar la eliminación de gérmenes que pueden desencadenar el mal olor. Es por ello que se recomienda realizar un lavado a 40º o 60º por lo menos una vez al mes. Esto permitirá mantener el lavarropas libre de bacterias y a prevenir malos olores.

Cómo quitarle el mal olor al lavarropas Para que el lavarropas deje de tener mal olor es importante limpiarlo por partes: Para limpiar la goma de la puerta: mezclá 50 ml de vinagre blanco, 250 ml de agua y una cucharada de bicarbonato. Humedece la zona con un atomizador y límpialo con una esponja.

mezclá 50 ml de vinagre blanco, 250 ml de agua y una cucharada de bicarbonato. Humedece la zona con un atomizador y límpialo con una esponja. Para la limpiar los dispensadores de jabón: sacá la cubeta del jabón y dejala toda la noche en agua con vinagre blanco. A la mañana siguiente, lavalos con agua y detergente. Luego deja secar y colocalos nuevamente en el lavarropas.

sacá la cubeta del jabón y dejala toda la noche en agua con vinagre blanco. A la mañana siguiente, lavalos con agua y detergente. Luego deja secar y colocalos nuevamente en el lavarropas. Para limpieza profunda: mezcla una taza de vinagre blanco con dos cucharadas de bicarbonato de sodio y colocalo en el tambor vacío. Después, agregá dos tazas de vinagre blanco al dispensador de detergente. A continuación, seleccioná un ciclo de lavado largo con agua caliente (de 60°C o más) y una vez terminado, dejá la puerta abierta para que se seque y ventile el tambor. lavarropas limpieza La limpieza periódica del lavarropas es ideal para evitar que tenga mal olor. - Imagen ilustrativa Es importante que, después de cada lavado ventilar el tambor del lavarropas, es decir, que la puerta quede abierta para permitir que el aire circule y el tambor se seque completamente. Consejos útiles para mantener el lavarropas libre de olor Con una buena rutina de mantenimientos y limpiezas mensuales, el lavarropas puede quedar libre de mal olor mucho tiempo y así también evitar que proliferen bacterias a futuro. Para ello es importante: Utilizar siempre jabones adecuados para lavar ropa.

para lavar ropa. Evitar dejar la ropa en el lavarropas durante mucho tiempo, ya que la humedad puede generar hongos en las prendas y en el tambor.

durante mucho tiempo, ya que la humedad puede generar hongos en las prendas y en el tambor. Realizar lavados con agua caliente al menos una vez al mes.

con agua caliente al menos una vez al mes. Usar, cada tanto, productos desinfectantes .

. Ventilar el tambor.

el tambor. Limpiar las partes de la lavadora regularmente.