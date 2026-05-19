Cómo usar hojas de laurel para suavizar y revitalizar la ropa dentro durante el ciclo de lavado

Cada vez más personas buscan alternativas naturales para cuidar la ropa sin depender exclusivamente de productos químicos industriales. En ese contexto, algunos ingredientes habituales de la cocina, como el laurel, comenzaron a utilizarse también dentro del lavarropas para mejorar el aspecto de las prendas y reducir ciertos problemas comunes del lavado.

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Aunque parezca una idea extraña, quienes utilizan este truco aseguran que puede ayudar a revitalizar tejidos, disminuir olores y hasta proteger colores oscuros frente al desgaste provocado por los lavados frecuentes.

Según House Digest , el resultado puede ser una ropa más suave, brillante y con mejor apariencia general. Incluso algunas prendas desteñidas o desgastadas logran recuperar parcialmente intensidad y frescura después del tratamiento.

De hecho, el laurel parece funcionar especialmente bien en tejidos oscuros o negros, donde ayuda a reducir la pérdida de color causada por los lavados repetidos. También suele recomendarse en telas naturales como algodón y lino, materiales que responden mejor a sus propiedades suavizantes.

Otra opción más simple consiste en colocar entre tres y cinco hojas de laurel dentro de una bolsita de tela o algodón bien cerrada antes de introducirla directamente en el tambor del lavarropas. Durante el ciclo, las hojas liberan parte de sus propiedades sobre la ropa mientras el agua circula dentro de la máquina.

laurel en el lavarropas Es indispensable introducir unas hojas en el tambor para mejorar las condiciones del aparato. WEB

Existen precauciones importantes antes de usar laurel en la ropa

Aunque se trata de un remedio natural bastante popular, igualmente conviene tomar ciertos cuidados antes de aplicarlo sobre cualquier tipo de prenda.

Las telas delicadas, como seda, lana o ciertos tejidos sintéticos, podrían reaccionar de manera diferente frente a la infusión de laurel y bicarbonato. Por eso, debe probarse primero el método sobre una prenda vieja o de poco uso.

como o ciertos podrían reaccionar de manera diferente frente a la infusión de laurel y bicarbonato. Por eso, debe probarse primero el método sobre una prenda vieja o de poco uso. También resulta importante evitar que las hojas sueltas ingresen directamente en filtros o conductos del lavarropas. Para prevenir residuos o posibles obstrucciones, suele recomendarse colocarlas dentro de bolsas de tela bien cerradas antes de iniciar el lavado.

o Para prevenir residuos o posibles obstrucciones, suele recomendarse colocarlas dentro de bien cerradas antes de iniciar el lavado. En caso de utilizar hojas secas o laurel en polvo, hay que controlar cuidadosamente la cantidad utilizada para evitar restos sobre la ropa una vez terminado el ciclo.

laurel en el lavarropas WEB

El laurel dejó de utilizarse solamente en recetas y comenzó a convertirse en uno de los ingredientes más mencionados dentro de algunos métodos caseros para lavar ropa con resultados efectivos.