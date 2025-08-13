Ni rayas ni manchas: la mejor manera de limpiar los electrodomésticos de acero inoxidable

El acero inoxidable aporta un toque elegante y moderno, pero mantener libre de manchas estos electrodomésticos puede ser un desafío. Conocé el modo de limpieza.

Con el tiempo, las huellas, el polvo y las salpicaduras pueden opacar la apariencia de los electrodomésticos de acero inoxidable. Aunque parecen resistentes, requieren cuidados específicos para evitar rayas o pérdida de brillo. Con materiales simples y un procedimiento preciso, se puede mantener su superficie limpia y reluciente por más tiempo.

Para mantener relucientes este tipo de materiales, la clave está en usar productos y técnicas que no deterioren la capa protectora del acero. Con pasos fáciles de seguir y evitando errores comunes, se pueden eliminar marcas y grasa acumulada sin dañar el acabado, logrando un resultado profesional desde casa.

En caso de grasa o manchas persistentes, una mezcla suave de detergente neutro y agua tibia es suficiente para disolver la suciedad sin afectar el acabado.

Es importante que enjuagues y seques bien la superficie para prevenir marcas de agua. Nunca uses esponjas abrasivas, cloro o limpiadores con base de amoníaco, ya que pueden corroer el material.

Incluso el papel de cocina puede dejar pequeños arañazos con el uso constante. Además, la frecuencia de limpieza debe adaptarse al uso, ya sea que tengas este material en cocinas de uso intensivo, como también hacerlo a diario para ayudar a preservar el brillo por más tiempo.

Aplicá unas gotas sobre un paño limpio y pasalo suavemente en la dirección del pulido para proteger la superficie y repeler el polvo. Este paso no es necesario cada día, pero sí recomendable una vez por semana para mantener un aspecto uniforme.

Evitá rociar directamente el producto sobre el electrodoméstico, ya que el exceso puede dejar residuos y atraer más suciedad.

Sino, un truco casero y eficaz es el vinagre blanco diluido, que limpia y desinfecta sin dañar, siempre que se enjuague y seque bien.

También es fundamental que no coloques imanes o adhesivos, ya que la humedad atrapada detrás puede provocar manchas difíciles de eliminar. De esta forma, mantener una rutina de limpieza y usar los productos correctos prolonga la vida útil del acero y conserva su apariencia elegante durante años.

