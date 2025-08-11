11 de agosto de 2025 - 16:45

10 trucos en 10 minutos: cómo limpiar y ordenar tu hogar sin esfuerzo

Conocer los mejores métodos para mantener el orden en el hogar reduce el ruido visual y promueve la sensación de bienestar.

Cómo mejorar el orden y la limpieza en el hogar

Foto:

Hogarmanía
Por Redacción

Una casa limpia y ordenada genera una sensación de refugio y bienestar, un espacio en el que se desea regresar después de las actividades diarias. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de las personas no dispone del tiempo ni del ánimo constante para mantener ese nivel de orden y limpieza ideal.

Leé además

no lo conocias: el mejor truco para mejorar la limpieza de tus rodilleras

No lo conocías: el mejor truco para mejorar la limpieza de tus rodilleras

Por Redacción
una solucion mas duradera: el truco de limpieza infalible para los muebles de tu hogar

Una solución más duradera: el truco de limpieza infalible para los muebles de tu hogar

Por Camilo Clavel
Limpieza de los pisos en el hogar

Por qué es difícil mantener la limpieza en casa

Entre el trabajo, las responsabilidades posteriores, las actividades recreativas y las interacciones sociales, a menudo la limpieza del hogar queda relegada a un segundo plano. La casa suele ser lo último a lo que se le dedica atención.

No obstante, en solo diez minutos se puede transformar notablemente la percepción de limpieza y orden del espacio. La estrategia clave consiste en intervenir sobre los elementos más visibles y que más influyen en la sensación general: la cama, las superficies y los objetos que se encuentran fuera de lugar.

Cómo mejorar el orden y la limpieza en el hogar

Los trucos más sencillos para mejorar el orden

1- Empezar el día ventilando el hogar resulta fundamental. Al abrir las ventanas apenas se despierta, se renueva el aire estancado, que ha permanecido cerrado durante horas, generando un ambiente más fresco y saludable.

2- El siguiente paso consiste en eliminar el desorden visual, que suele ser el factor más evidente que deteriora la percepción de orden. Un recorrido rápido por las habitaciones para ordenar ropa, productos de cuidado personal, zapatillas u otros objetos fuera de lugar reduce el ruido visual y mejora el impacto inmediato que produce el entorno.

3- Las superficies visibles, como mesas, espejos o muebles, acumulan polvo, huellas o manchas que, aunque pequeñas, afectan la impresión general de limpieza. Pasar un paño húmedo sobre estas zonas cambia de manera significativa la sensación de cuidado y orden. No es necesario limpiar profundamente, basta con un repaso rápido.

La mejor técnica de limpieza en el hogar

Las acciones que no debes olvidar

4- Vaciar el tacho de basura es otra acción sencilla pero imprescindible. La acumulación de residuos, especialmente de alimentos, genera malos olores que se propagan y hacen que la cocina parezca menos limpia, aunque visualmente esté en buen estado. Este olor es un indicador fuerte de falta de higiene.

5- Enfocarse en estos puntos hace una gran diferencia, sobre todo para quienes tienen mascotas o sufren alergias. Mantener estos sectores libres de polvo y pelos mejora la limpieza general y la sensación de orden.

6- Colocar correctamente los almohadones del sillón es un detalle estético que impacta mucho en la percepción del orden del espacio. Al estar bien acomodados, rectos y mullidos, transforman visualmente el ambiente y muestran cuidado en el mantenimiento.

7- Evitar dejar platos sucios acumulados en la cocina es fundamental para no generar una imagen de descuido. La montaña de platos da una sensación inmediata de caos y suciedad, además de favorecer malos olores. Lavar los platos después de cada comida o colocarlos en el lavavajillas mantiene la cocina limpia y ordenada.

Cómo mejorar el orden y la limpieza en el hogar
Cómo mejorar el orden y la limpieza en el hogar.

Cómo mejorar el orden y la limpieza en el hogar.

Trucos extra

8- Hacer la cama, aunque genere debate, tiene un impacto mental y visual importante. Una cama sin hacer transmite sensación de descontrol y falta de orden que se refleja en todo el hogar. Para facilitar esta tarea, es recomendable mantener una decoración minimalista en la cama, con pocos cojines decorativos que no compliquen el arreglo rápido.

9- Reducir la cantidad de objetos decorativos innecesarios contribuye a una sensación de orden y limpieza. El principio “menos es más” aplicado a la decoración elimina el ruido visual y facilita la organización, haciendo que el espacio parezca más limpio y cuidado.

10- Aromatizar el ambiente con fragancias frescas y limpias intensifica la sensación de bienestar. Se pueden usar aerosoles, velas aromáticas, difusores de aceites esenciales o plantas aromáticas naturales como lavanda o romero.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

infalibles y en minutos: los mejores trucos de limpieza para deshacerte del mal olor de tu ropa

Infalibles y en minutos: los mejores trucos de limpieza para deshacerte del mal olor de tu ropa

Por Redacción
No se necesitan palmadas rápidas para generar confianza con tu perro.

No es dónde los acariciás: los trucos poco conocidos para que un perro confíe en vos, según expertos

Por Redacción
la maceta quemada no las tires, tenes un tesoro en casa: la forma de aprovecharla

La maceta quemada no las tires, tenés un tesoro en casa: la forma de aprovecharla

Por Andrés Aguilera
Toallas suaves y frescas con trucos caseros de limpieza para tu hogar.

El secreto de las abuelas para que las toallas queden suaves sin suavizante

Por Andrés Aguilera