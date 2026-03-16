16 de marzo de 2026 - 13:54

El truco del vaso con sal que cada vez más personas usan en su casa para eliminar la humedad

Un sencillo método casero gana popularidad en el hogar para combatir la humedad en ambientes cerrados usando solo sal y algunos trucos simples.

Truco
Por Ignacio Alvarado

En muchas viviendas, especialmente durante el invierno o en zonas con poca ventilación, la humedad se convierte en un problema frecuente. Manchas en las paredes, olor a encierro o sensación de aire pesado son algunas de las señales más comunes dentro del hogar. Frente a esto, cada vez más personas están probando un método simple que circula como uno de los trucos caseros más comentados: el vaso con sal.

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Este método consiste en aprovechar una propiedad natural de la sal, que tiene la capacidad de absorber la humedad del ambiente. Por esa razón, se la utiliza desde hace años en distintos sistemas caseros para reducir la condensación en espacios cerrados.

Por qué la sal puede absorber la humedad

La sal es una sustancia higroscópica, lo que significa que puede atraer y retener moléculas de agua presentes en el aire. Cuando se coloca en un recipiente abierto dentro del hogar, comienza a captar parte de la humedad del ambiente.

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Con el paso de los días, es posible notar que la sal se vuelve más húmeda o incluso se forma un pequeño líquido en el fondo del vaso. Ese cambio es justamente el resultado de la absorción de agua del aire.

Por eso, muchas personas utilizan este tipo de trucos caseros para mejorar la sensación de humedad en habitaciones pequeñas.

Cómo hacer el truco del vaso con sal

El procedimiento es muy simple y no requiere materiales especiales. Solo se necesita un vaso o recipiente y algunas cucharadas de sal gruesa.

Primero se coloca la sal dentro del vaso y luego se ubica el recipiente en el lugar donde se detecta mayor humedad, como baños, cocinas o placares.

Algunos recomiendan cambiar la sal cada una o dos semanas para mantener el efecto. También se pueden colocar varios recipientes en distintos puntos del hogar si el ambiente es grande.

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Una solución simple para pequeños problemas

Aunque este método no reemplaza soluciones estructurales cuando la humedad proviene de filtraciones o problemas de construcción, puede ayudar a reducir la condensación en ciertos espacios.

Por eso, el vaso con sal se convirtió en uno de los trucos domésticos más utilizados para mejorar el ambiente del hogar de manera económica y rápida. A veces, soluciones simples pueden marcar una diferencia notable en la vida cotidiana.

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