En videos, posteos y consejos de jardín aparece una receta una y otra vez: vinagre, sal y detergente o jabón para platos . A simple vista, suena inofensiva. Está hecha con productos de la cocina, es barata y da la sensación de ser una alternativa “natural”. El problema es que natural no siempre significa segura para las plantas .

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Distintos servicios de extensión universitarios advierten que esa combinación puede dañar cualquier tejido vegetal que toque y, además, dejar consecuencias en el suelo o en la maceta.

Lo más delicado no suele verse en el momento. Muchas veces la planta parece reaccionar bien al principio o el efecto se confunde con una mejora temporal.

Pero el riesgo está abajo: en las raíces y en el equilibrio del sustrato. La sal, sobre todo, es uno de los componentes más problemáticos cuando se usa alrededor de plantas ornamentales, huertas o macetas de interior.

La explicación es simple. Cuando hay demasiada sal en el suelo , la planta tiene más dificultad para tomar agua. En vez de ayudar, el ambiente alrededor de las raíces se vuelve hostil.

Universidades como UMass y Wisconsin explican que el exceso de sales genera estrés hídrico, deshidratación fisiológica e incluso puede terminar dañando o matando raíces con el tiempo. Además, el sodio puede interferir con la absorción de nutrientes esenciales.

No usés esta mezcla en tus plantas parece buena, pero puede arruinar las raíces más rápido de lo que pensás (2)

Por eso, una mezcla que muchos rocían “para fortalecer”, “limpiar” o “sacar bichitos” puede terminar haciendo exactamente lo contrario. En plantas sensibles, el deterioro puede mostrarse como hojas quemadas, puntas secas, crecimiento frenado, decaimiento general o raíces debilitadas.

Y hay otro detalle importante: una dosis de sal lo bastante fuerte como para matar malezas también puede dejar el suelo poco apto para otras plantas durante semanas o meses.

El vinagre y el detergente tampoco son inocentes

El vinagre suele presentarse como un aliado “ecológico”, pero en jardinería se usa más bien como herbicida de contacto: quema la parte aérea que toca.

No distingue entre maleza y planta querida. Si cae sobre hojas, tallos tiernos o brotes, puede lesionarlos. Y si la receta incluye detergente, el panorama no mejora: especialistas de Florida remarcan que los jabones para lavar platos no están diseñados para uso en plantas y pueden generar daño, especialmente si se repiten aplicaciones o se usan mal diluidos.

No usés esta mezcla en tus plantas parece buena, pero puede arruinar las raíces más rápido de lo que pensás (1)

Por eso, usar esa mezcla en macetas, canteros o directamente sobre plantas sanas es una mala idea. Lo que parece un atajo casero termina siendo, muchas veces, una forma rápida de estresar raíces y desbalancear el sustrato.

Qué hacer en lugar de esa mezcla

Si el objetivo es cuidar las plantas, conviene volver a lo básico: riego correcto, buen drenaje, poda de partes secas, control manual de malezas y productos específicos cuando realmente hacen falta.

Para plagas u hongos, lo más sensato es usar soluciones formuladas para jardinería y seguir dosis claras. Y si una planta ya recibió esta mezcla, una buena medida inicial es suspender la aplicación y lavar el sustrato con agua para intentar arrastrar parte de las sales, siempre que la maceta drene bien. Esa precaución puede marcar la diferencia antes de que el daño llegue más abajo.