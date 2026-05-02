Seis plantas aromáticas para transformar el hogar en otoño: perfuman y decoran los espacios sin gastar de más

El otoño se presenta como una etapa ideal para incorporar plantas aromáticas en interiores , gracias a sus temperaturas moderadas y a un entorno más favorable para el desarrollo vegetal. Muchas especies encuentran en esta estación un equilibrio que favorece el fortalecimiento de las raíces y un crecimiento sostenido , lo que se traduce en aromas más definidos y persistentes dentro del hogar.

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Estos son los 5 mandamientos del Feng Shui para cuidar el hogar y atraer la abundancia

- Entre las opciones más recomendadas se encuentra el romero , una planta resistente que requiere poco mantenimiento y se adapta bien a espacios amplios. Su fragancia es cálida y penetrante, ideal para generar ambientes acogedores. Necesita luz solar directa y riego moderado.

- La menta, por su parte , se distingue por su frescura y facilidad de cultivo. Puede desarrollarse incluso en recipientes con agua, lo que la vuelve práctica para interiores. Su aroma se percibe rápidamente y aporta una sensación revitalizante.

La menta es una opción práctica y sostenible aún en maceta.

- La lavanda completa este grupo con propiedades relajantes ampliamente valoradas. Aunque su floración ocurre en primavera, el otoño resulta clave para establecer raíces fuertes. Su perfume suave contribuye a crear espacios tranquilos y equilibrados.

planta repelente de arañas WEB

Salvia, cilantro y perejil: opciones versátiles para el hogar

- La salvia se destaca por sus hojas aterciopeladas y su aroma más terroso. Se adapta bien al clima otoñal y requiere buena iluminación para crecer de forma saludable.

planta de salvia Esta planta necesita sembrarse o plantarse en climas cálidos de primavera para luego desarrollarse en plenitud. WEB

- El cilantro encuentra en esta estación condiciones más estables que en verano, lo que permite un desarrollo más equilibrado y mejora tanto su fragancia como su uso culinario.

- El perejil, por último, se consolida como una alternativa clásica y funcional. Tolera bien la luz indirecta y el clima fresco, lo que favorece la producción de hojas más tiernas y aromáticas. Su presencia en la cocina resulta práctica para el uso diario.

perejil en casa El acto de usar el perejil como ritual en casa refleja la intención de atraer la prosperidad a futuro. WEB

Claves para un cultivo exitoso durante el otoño

El éxito en el cuidado de estas plantas depende de algunos factores básicos. La ubicación cerca de ventanas con al menos cuatro a seis horas de luz natural diaria resulta fundamental.

El uso de macetas con buen drenaje evita el exceso de humedad, mientras que el riego debe realizarse solo cuando la superficie del sustrato esté seca. También conviene evitar corrientes de aire frío o cambios bruscos de temperatura que puedan afectar su desarrollo.