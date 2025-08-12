12 de agosto de 2025 - 09:36

Sin ningún tipo de esfuerzo: limpiar la pava eléctrica es más fácil de lo que todos piensan

Con estos trucos simples para el hogar, tu cocina y tus electrodomésticos van a brillar sin gastar de más ni perder tiempo.

Por Andrés Aguilera

Muchas personas creen que requiere productos caros o técnicas complicadas. Sin embargo, con un par de trucos y elementos que ya tenés en tu hogar, podés dejarla impecable. Lo mejor: no necesitás experiencia en limpieza ni perder horas en el proceso, porque los electrodomésticos como este se mantienen fácilmente si sabés cómo.

image
El truco definitivo para dejar la pava como nueva

La acumulación de sarro no solo afea la pava, sino que puede afectar su funcionamiento. Un truco infalible es llenar la pava con agua y agregar dos cucharadas de vinagre blanco o jugo de limón. En tu hogar, seguramente tenés estos ingredientes, y son grandes aliados para la cocina y los electrodomésticos.

Poné la pava a calentar hasta que hierva y dejá reposar la mezcla durante 20 minutos. Después, enjuagá bien y repetí si todavía hay restos. Este método no solo limpia, sino que también desinfecta, cuidando así la durabilidad de tus electrodomésticos.

image
Si querés un plus de brillo, podés pasar un paño con bicarbonato por el exterior. Este paso opcional le da un acabado impecable, ideal para quienes disfrutan mantener cada rincón del hogar y la cocina en perfecto estado.

Mantenimiento para evitar que el sarro vuelva

La mejor manera de que no tengas que limpiar seguido es aplicar estos trucos de mantenimiento: usá agua filtrada, vaciá la pava después de cada uso y secá su interior con un paño limpio. Así, tus electrodomésticos durarán más y en tu hogar siempre vas a tenerlos listos para usar.

image
Limpiar la pava eléctrica no es una tarea pesada. Con estos simples trucos, no solo cuidás la higiene de tu cocina, sino que también mejorás el rendimiento de uno de los electrodomésticos más usados. Una pequeña acción que marca una gran diferencia en el día a día del hogar.

