Mezclar cáscaras de palta y vinagre: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Las cáscaras de verduras , como la palta , suelen terminar en la basura después de cocinar. Sin embargo, especialistas en limpieza del hogar recomiendan un sencillo método que se volvió popular entre quienes buscan trucos caseros : mezclarlas con vinagre para crear un limpiador natural.

¿Es correcto dejar el cargador del teléfono enchufado todo el tiempo?

El joystick viejo o roto no los tires, tenés un tesoro en casa: dos formas prácticas de reutilizarlo

Esta práctica forma parte de una tendencia que crece cada vez más en muchos hogares: aprovechar restos de alimentos para preparar soluciones simples que ayuden a mantener la casa limpia sin recurrir siempre a productos industriales.

El vinagre es uno de los ingredientes más utilizados en la limpieza del hogar . Su acidez natural ayuda a eliminar olores, remover grasa y limpiar distintas superficies.

Cuando se mezcla con cáscaras de verduras , como las de palta , se obtiene un líquido aromatizado que mantiene las propiedades del vinagre pero con un olor más suave.

Además, durante el reposo se liberan aceites naturales presentes en estas verduras , lo que puede aportar un efecto más agradable al momento de utilizarlo en distintas tareas de limpieza .

image

Cómo preparar este truco casero

Este tipo de trucos para el hogar es muy fácil de hacer y no requiere ingredientes difíciles de conseguir.

Guardar las cáscaras de palta luego de utilizar la fruta.

Colocarlas dentro de un frasco de vidrio.

Cubrir completamente con vinagre blanco.

Tapar el recipiente y dejar reposar entre 5 y 7 días.

Una vez pasado ese tiempo, se filtra el líquido y se puede colocar en un pulverizador para utilizarlo en distintas tareas de limpieza.

Para qué se puede usar en la casa

El preparado se puede aplicar para limpiar mesadas, eliminar olores en la cocina o desengrasar superficies donde se acumula suciedad cotidiana.

También se utiliza para limpiar tablas de corte o zonas donde se manipulan verduras, ya que el vinagre ayuda a remover restos de alimentos y neutralizar olores.

Estos trucos domésticos se volvieron populares porque permiten aprovechar residuos de verduras que normalmente se descartan, al mismo tiempo que ofrecen una alternativa práctica para la limpieza del hogar.

Con un simple frasco, vinagre y cáscaras de palta, es posible transformar lo que parecía un residuo en un recurso útil para la vida diaria.