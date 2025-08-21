Cómo traer electrodomésticos de línea blanca de Chile a Argentina: trámite paso a paso del formulario de ARCA

Comprar electrodomésticos de línea blanca en Chile e ingresarlos a Mendoza u otra provincia en Argentina ya es posible, siempre que se cumpla con los requisitos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) .

La medida habilita el ingreso de productos que antes no entraban en el régimen de equipaje tradicional, pero exige el pago de impuestos y la realización de un trámite específico.

El beneficio alcanza a mayores de 16 años, argentinos o residentes, que podrán traer una unidad por categoría de electrodoméstico al año , siempre que sea nuevo y para uso personal. El valor final dependerá de los aranceles, que van del 55% al 65% del precio declarado.

El formulario OM2153-A es una declaración jurada obligatoria para ingresar electrodomésticos desde Chile . Funciona como registro oficial ante la Aduana y discrimina cada producto mediante códigos específicos.

ARCA habilitó el ingreso de electrodomésticos de línea blanca desde Chile con un trámite online y pago de impuestos que van del 55% al 65%.

Ingresar www.afip.gov.ar e ir a la sección “ Viajeros ” de ARCA y descargar el formulario oficial.

Completar los datos personales : apellido y nombre, CUIT/CUIL, documento, domicilio, correo electrónico y lugar de ingreso al país.

Indicar el medio de transporte con el que se cruza la frontera.

Declarar el electrodoméstico de línea blanca con su código correspondiente: Cód. 1: Heladeras / Freezers Cód. 2: Lavarropas / Secarropas Cód. 3: Lavavajillas Cód. 4: Hornos y cocinas eléctricas Cód. 5: Calefones / Termotanques / Calderas (eléctricos) Cód. 6: Aires acondicionados

Informar la cantidad, marca, modelo, número de serie y valor de la factura .

El sistema calcula automáticamente los tributos a pagar según el código de producto y genera una liquidación.

Abonar el monto mediante los medios habilitados y guardar el comprobante digital o impreso, que se debe presentar en Aduana al ingresar al país.

Impuestos a pagar y productos de línea blanca que se aceptan

El formulario OM2153-A detalla con precisión los tributos que deben abonarse por cada electrodoméstico de línea blanca. En todos los casos, el cálculo se realiza sobre el valor en Aduana y se compone de un 20% en Derechos de Importación, un 3% de Tasa de Estadística, un 21% de IVA y un 11% de Impuesto a las Ganancias. En el caso particular de los aires acondicionados, se suma además un 9,5% de Impuestos Internos.

De esta forma, el impacto tributario total equivale aproximadamente al 55% del valor del producto para heladeras, lavarropas, lavavajillas, hornos, cocinas eléctricas, termotanques y calefones, mientras que para los aires acondicionados asciende a alrededor del 65%. El propio formulario incluye casilleros para que el Servicio Aduanero discrimine cada uno de estos conceptos y emita el total a pagar.

En cuanto a los productos de línea blanca permitidos, la normativa es clara: solo se autoriza el ingreso de una unidad por tipo de electrodoméstico por año calendario. El listado incluye heladeras y freezers, lavarropas y secarropas, lavavajillas, hornos eléctricos y cocinas eléctricas, termotanques, calefones, calderas eléctricas y aires acondicionados.

Más allá de la variedad, todos deben ser nuevos y destinados a uso personal, ya que no se habilita su importación con fines comerciales. Además, los viajeros deben considerar que la franquicia terrestre de USD 300 por persona queda exenta de tributos, pero todo lo que supere ese monto se grava con la escala de impuestos antes mencionada.