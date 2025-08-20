Cuánto cuesta una cena para dos en 1884, el restaurante de Francis Mallmann en Mendoza

En Mendoza , 1884 se posiciona como un punto de encuentro entre la tradición vitivinícola y la alta cocina argentina . El Restaurante 1884 , dirigido por Francis Mallmann dentro de la histórica bodega Escorihuela Gascón , invita a descubrir una propuesta donde cada plato es una experiencia de la cocina de fuego.

La impronta del chef, reconocido internacionalmente por su estilo, se refleja en un menú en pasos que rescata sabores locales con técnicas contemporáneas. El restaurante fue reconocido como uno de los 50 mejores de Latinoamérica en 2014 por Latin America’s 50 Best Restaurants y también tiene distención en Guía Michelin.

El menú regular de 1884 , con un valor de $210.000 por persona (sin incluir vino), se estructura en siete pasos pensados para llevar al comensal por un recorrido gastronómico de principio a fin.

En el primer paso , la propuesta abre con una polenta a la plancha acompañada de salsa pomodoro, tapenade, orégano fresco y queso cheddar. Se trata de un inicio cálido, de texturas suaves y con la impronta mediterránea que caracteriza varios de los platos del restaurante.

El segundo paso invita a elegir entre preparaciones clásicas y regionales: una sopa de calabaza e hinojo con sriracha y crutones de brioche , ideal para días más frescos, o bien la tradicional empanada mendocina al horno de barro con salsa llajua , emblema local. También está la opción de una empanada frita de queso y cebolla roja , con un toque de ají molido.

El tercer paso continúa con una mirada más contemporánea: un repollo asado con cremoso de cajú, vinagreta de soja y almendras, que se presenta como una alternativa vegetariana de gran personalidad, o la tortita al horno de barro con jamón de bellota y manteca casera, un bocado simple pero de gran nobleza.

En el cuarto paso, la pasta gana protagonismo. Aquí se pueden elegir ñoquis de papa con manteca, arvejas y limón negro, una versión más ligera; spaghetti con arvejas, orégano y migas de pan con queso cheddar; o, para quienes buscan una experiencia más sofisticada, los ñoquis de papa con centolla patagónica, una combinación que refleja la amplitud de territorios de la cocina argentina.

Ñoquis 1884 El menú de siete pasos combina platos al fuego con productos locales y postres clásicos del Río de la Plata. Instagram 1884 Restaurante

El quinto paso está reservado para el mar. La carta propone una merluza negra a la plancha con ratatouille y alioli, mientras que otra opción es el pulpo español con papas rotas, tomate seco y pimentón de Murcia, ambos ejemplos de la influencia europea en el menú.

En el sexto paso, las carnes al fuego tienen su espacio central. Destaca la marucha wagyu con papas dominó y chimichurri, una preparación que resume la pasión de Mallmann por la carne vacuna. También aparece el cordero al Malbec cocido durante siete horas y media, con puré de papas y gremolata, un plato de gran profundidad de sabores. Para quienes buscan algo distinto, hay una alternativa más ligera: arroz basmati crocante con calabaza al horno de barro, palta y aceite de chile.

El séptimo paso ofrece una selección de quesos argentinos, y como broche de oro, llega la degustación de postres del Río de la Plata, donde conviven el flan de dulce de leche, la crostata de limón, el panqueque con dulce de leche, el helado artesanal y la marquise de chocolate.

Postre 1884 La degustación de postres del Río de la Plata corona la experiencia con flan, panqueque con dulce de leche, crostata de limón y marquise de chocolate. Instagram 1884 Restaurante

En total, una cena para dos personas parte de $420.000 y puede superar estos valores si se agregan vinos de la bodega Escorihuela Gascón.

Otro menú disponible y datos del restaurante

Además del menú regular, 1884 ofrece un menú de invierno a $240.000 por persona, que incluye vinos de la bodega Escorihuela Gascón. Esta propuesta mantiene la estructura de pasos pero con variaciones, como la colita de cuadril wagyu con ensalada verde, el cordero al Malbec en sus jugos y preparaciones de estación pensadas para los días más fríos. El cierre vuelve a estar marcado por la clásica degustación de postres del Río de la Plata.

El espacio combina un comedor contemporáneo, un bar y una terraza con parrilla, leña y horno de barro, que refuerzan su identidad y ofrecen una experiencia inigualable.