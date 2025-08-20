Esto cuesta un lavarropas LG con aranceles en Falabella Chile: mucho más barato que en Argentina

Es posible comprar electrodomésticos de línea blanca en países del exterior como Chile e ingresarlos a Argentina . Sin embargo, en la Aduana hay que pagar una serie de aranceles de importación. Igualmente, el precio es más barato al comparar con lo que se ve en nuestro país.

Estos aranceles hay que pagar por línea blanca traída de Chile: ¿conviene comprar una heladera?

Hoy veremos cuánto cuesta un lavarropas en Falabella Chile. La diferencia de precio es abismal con Argentina.

Tomaremos como ejemplo el lavasecarropas marca LG WD9MVC4S6 AI DD. Tiene una capacidad de lavado de 9 kg y para secado, de 5 kg. Es de carga frontal, posee conexión Wifi y velocidad de centrifugado 1.200 RPM.

En Falabella Chile , el precio es de 339.990 pesos chilenos , lo que se traduce a unos 354 dólares y 463.740 pesos argentinos (dólar BNA a $1.310). A este costo hay que sumar el pago de aranceles en la Aduana.

Según el régimen simplificado de importación de productos de línea blanca , la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) define un total de 55% sobre el precio del electrodoméstico, conformado por:

Derecho de importación extrazona (DIE) 20%

Tasa de Estadística (TE) 3%

Impuesto al valor agregado (IVA) 21%

Ganancias 11%

De esta forma, el precio final del lavarropas LG traído de Chile rondaría los 719.000 pesos argentinos.

Aranceles por importación de electrodomésticos de línea blanca, según el régimen simplificado de ARCA

Representa un ahorro de unos $730.999 respecto al precio de ese lavarropas en una tienda local como Naldo, donde figura a $1.449.999. Es decir, podrías comprar dos lavarropas en Chile por el precio de uno en Argentina.

Precio del lavarropas LG en Naldo Argentina (agosto de 2025)

¿Cómo conviene pagar los gastos en Chile?

Pagar con tarjeta de crédito en Chile, pero siempre cancelar el resumen con dólares

Permite “patear” el consumo más adelante y definir en qué moneda.

Pagás tu compra en Chile con la tarjeta de crédito (siempre en una cuota) y hacés “stop debit” entre la fecha de emisión del resumen y la de su vencimiento. El paso siguiente es liquidar el saldo con los dólares previamente depositados en tu cuenta o con dólar billete en la ventanilla de la sede bancaria. Así accedés a la cotización oficial, evitando la percepción del 30% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales.

¿Cómo calculás en dólares tu compra en Chile? Si el producto sale 50.000 pesos chilenos, lo dividís por la cotización para la venta del dólar (por ejemplo, 960 chilenos) y te dará el monto. En este caso, 52,08 dólares es lo que te aparecerá en el resumen de la tarjeta de crédito.

Peso chileno hoy: cotización oficial (Imagen ilustrativa / Web)

Pagar con tarjeta de débito directo en dólares

Basta con usar la tarjeta de débito y respaldar los gastos con dólares depositados en cuenta. De esta forma, uno accede a la cotización oficial del banco emisor del plástico.

Aquí es necesaria una recomendación. Configurar vía homebanking que la cuenta destino para el débito sea la caja de ahorro en dólares. Por defecto, suele ser la de pesos argentinos, lo que llevaría a una conversión de moneda y la molesta percepción del 30% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales.